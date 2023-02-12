Після землетрусу: глава МЗС Греції відвідав Туреччину

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас несподівано зустрівся зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу та відвідав зону, постраждалу від потужного землетрусу.

Землетруси у прикордонних регіонах Туреччини та Сирії призвели до обережного дипломатичного зближення між Туреччиною та Грецією - багаторічними опонентами, пише у неділю, 12 лютого, dpa.

У цей же день глави МЗС двох держав Нікос Дендіас та Мевлют Чавушоглу провели несподівану зустріч, на якій, як зафіксували камери грецького телебачення, навіть обійнялися.

Греція одна з перших допомогла Анкарі

Чавушоглу подякував Дендіасу за те, що Греція стала однією з перших країн, яка надала негайну допомогу Туреччині після стихійного лиха.

Він додав, що обидві держави намагатимуться знову розпочати діалог і розв'язати свої проблеми.

"Допомога Греції турецькому народу на цьому не закінчується", - наголосив глава грецького МЗС. За його словами, Афіни "зроблять все" - на двосторонньому рівні, а також в рамках ЄС - щоб допомогти Туреччині.

Дендіас став першим міністром закордонних справ ЄС, який відвідав зону стихійного лиха. Кілька грецьких рятувальних команд працюють в регіоні Антак'я і Хатай.

Новий початок у двосторонніх відносинах?

Політичні оглядачі і колумністи в грецькій пресі вже кілька днів висловлюють надію, що допомога, яку надали Афіни Анкарі, може стати новим початком у відносинах між двома країнами.

Обидва члени НАТО вже демонстрували солідарність один з одним під час сильних землетрусів в Туреччині і Греції в 1999 році. Ця допомога, відома як "дипломатія землетрусів", допомогла тоді досягти певної розрядки.

Конфлікт через острови

Афіни і Анкара десятиліттями сперечаються за суверенні права в Егейському морі і східному Середземномор'ї. Анкара ставить під сумнів суверенітет Греції над низкою островів у східній частині Егейського моря - Родосом, Лесбосом, Самосом та Косом. Греція ніби порушує міжнародні договори, зберігаючи там військову присутність.

Афіни виправдовують розташування військ на островах загрозою численних десантних суден на турецькому західному узбережжі та правом кожної держави на самооборону.

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Туреччина чи не щоденно підкріплює свої претензії прольотом винищувачів над грецькими островами. А в останні місяці лідер країни Ердоган неодноразово погрожував вторгненням на грецькі острови.

Потепління Анкари з Вірменією

На тлі трагедії, спричиненої землетрусами, спостерігається також потепління відносин Туреччини з Вірменією. Анкара відкрила закритий понад 30 років перехід, через який пройшли вантажівки з гуманітарною допомогою від Вірменії для постраждалих від стихії.

Крім того, Вірменія повідомила про відправку двох рятувальних бригад до Туреччини та Сирії після землетрусу, який стався 6 лютого і забрав життя понад 33 тисячі людей.

Відносини між Анкарою та Єреваном напружені через історичні причини - близько 1,5 мільйона вірмен стали жертвами систематичних убивств в Османській імперії під час Першої світової війни. Як правонаступниця Османської імперії Туреччина визнає, що винищила кілька сотень тисяч вірмен, але відмовляється визначити це як геноцид. Між тим геноцид вірмен засудили, зокрема, США, Німеччина та Франція.

Сухопутний кордон між Туреччиною та Вірменію закрили у 1993 році. На тлі конфлікту у Нагірному Карабаху та підтримки Туреччиною Азербайджану ситуація лише ускладнювалася.

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