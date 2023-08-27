Збито чотири ракети: ППО працювала на Черкащині та Київщині

Українським військовим вдалося збити за ніч чотири випущені російськими загарбниками крилаті ракети. Не виключено, що цього разу війська РФ використали також хибні повітряні цілі, повідомили в Командуванні ПС ЗСУ.

Під час вчиненої в ніч на неділю, 27 серпня, ракетної атаки військ РФ силам протиповітряної оборони вдалося збити чотири крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/555/55. Такі дані оприлюднило Командування Повітряних сил ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

Як зазначається в повідомленні, загалом локаційно в небі спостерігалося вісім цілей, тож не виключено, що решта цілей були фальшивими, припустили в ПС ЗСУ.

Цієї ночі в Україні в багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу.

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Про роботу систем протиповітряної оборони повідомлялося в кількох областях, зокрема в Черкаській і Київській. Серед цілей російських крилатих ракет була, найімовірніше, й українська столиця. Раніше у КМВА повідомили, що на підльоті до Києва були знищені всі повітряні цілі. Про руйнування й постраждалих не повідомлялося.

Згодом у Черкаській ОВА так само повідомили про успішну роботу розташованих у області сил ППО. "В області працювали сили ППО. За попередніми даними, збито дві ворожі цілі", - написав у Telegram-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Інформація про потерпілих чи руйнації внаслідок повітряної атаки противника наразі не надходила", - додав посадовець.

На Київщині пошкоджені будинки

У Київські області через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів пошкоджено 10 приватних будинків, повідомила зранку обласна військова адміністрація.

"Один має значні пошкодження, в інших - вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади. Пошкоджено 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. 2 особи були травмовані", - йдеться у повідомленні начальника КОВА Руслана Кравченка.

Нагадаємо, що востаннє Росія завдала масованого ракетного удару по Україні в ніч на 15 серпня, унаслідок чого були влучання й загиблі. Після того спостерігалася низка ракетних і комбінованих ударів по окремих містах і регіонах.