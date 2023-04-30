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СпортУкраїна

Збірна України з дзюдо бойкотуватиме ЧС - тренер

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Напередодні Міжнародна федерація дзюдо ухвалила рішення про допуск до ЧС російських та білоруських спортсменів як нейтральних атлетів.

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Збірна України з дзюдо ухвалила рішення бойкотувати головний старт змагального сезону, чемпіонат світу. Про це у неділю, 30 квітня, повідомляє "Суспільне Спорт" з посиланням на головного тренера команди Віталія Дуброви.

Рішення української команди пов'язане з допуском на змагання атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі, йдеться у повідомленні. Напередодні Міжнародна федерація дзюдо (IJF) оголосила про повернення до змагань представників цих країн.

Як уточнює "Суспільне Спорт", 29 квітня було останнім днем для подання заявок на чемпіонат світу, і відразу за рішенням IJF була опублікована заявка "Індивідуальних нейтральних атлетів", у списку якої з 20 дзюдоїстів виявилися як представники Росії, так і Білорусі.

Головний тренер української збірної Дуброва наголосив, що команда бойкотує чемпіонат світу саме через допуск російських та білоруських дзюдоїстів. Він також звернув увагу на те, що Міжнародна федерація дзюдо не провела перевірку спортсменів, які потрапили до заявки на чемпіонат світу, серед яких низка представників "ЦСКА" (Центральний спортивний клуб армії), пише "Суспільне Спорт".

Водночас у рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету йшлося, що атлетів з контрактами зі збройними силами Росії чи Білорусі до змагань не мають допускати.

Білодід про допуск атлетів з РФ до змагань: Це низько

Лідерка української збірної з дзюдо Дар'я Білодід також відреагувала на рішення допустити росіян та білорусів як нейтральних учасників до змагань під егідою Міжнародної федерації дзюдо (IJF). "Я вважаю, що допускати до міжнародних змагань воєннослужбовців країни-терориста, які кожен день вбивають українців, недопустимо. Це зовсім не про спортивні цінності. Це низько", - написала спортсменка в Instagram. 

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