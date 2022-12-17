Збірна Хорватії з футболу завоювала бронзу на ЧС-2022

Збірна Хорватії в матчі за третє місце на Чемпіонаті світу з футболу-2022 обіграла команду Марокко і стала бронзовим призером турніру. Матч відбувся в столиці Катару Досі в суботу, 17 грудня.
Гра завершилася з рахунком 2:1, усі голи були забиті в першому таймі. Першим на сьомій хвилині відзначився захисник Хорватії Йошко Гвардіол, через дві хвилини рахунок зрівняв марокканець Ашраф Дарі. На 42-ій хвилині півзахисник Міслав Оршич забив переможний гол.
Хорватія стала призером ЧС втретє
Хорватія завойовує медалі Чемпіонату світу на другому турнірі поспіль. У 2018 році в Росії збірна вийшла у фінал, де поступилася команді Франції. На цьому турнірі Хорватія і Марокко разом вийшли з однієї групи, залишивши позаду команди Бельгії та Канади.
На Чемпіонаті 1998 року команда також посіла третє місце.
Фінал Чемпіонату світу відбудеться 18 грудня
В 1/8 фіналу Хорватія обіграла Японію, у чвертьфіналі вибила з турніру головних фаворитів - команду Бразилії, а в півфіналі поступилася аргентинцям.
Команда Марокко в плей-офф турніру сенсаційно обіграла команди Іспанії і Португалії. Вона стала першою африканською збірною в історії, яка вийшла в півфінал чемпіонатів світу, де поступилася команді Франції.
Фінал чемпіонату світу відбудеться в неділю, 18 грудня. У ньому зіграють збірні Франції та Аргентини.
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