  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Збірна Хорватії з футболу завоювала бронзу ЧС-2022
Збірна Хорватії з футболу завоювала бронзу ЧС-2022Фото: Kyodo/IMAGO
СпортХорватія

Збірна Хорватії з футболу завоювала бронзу на ЧС-2022

Тетяна Кирилюк | Даниїл Сотников
2 год. тому

У матчі за третє місце Хорватія обіграла Марокко з рахунком 2:1, втретє ставши призером Чемпіонату світу з футболу.

https://p.dw.com/p/4L72t

Збірна Хорватії в матчі за третє місце на Чемпіонаті світу з футболу-2022 обіграла команду Марокко і стала бронзовим призером турніру. Матч відбувся в столиці Катару Досі в суботу, 17 грудня.

Гра завершилася з рахунком 2:1, усі голи були забиті в першому таймі. Першим на сьомій хвилині відзначився захисник Хорватії Йошко Гвардіол, через дві хвилини рахунок зрівняв марокканець Ашраф Дарі. На 42-ій хвилині півзахисник Міслав Оршич забив переможний гол.

Хорватія стала призером ЧС втретє

Хорватія завойовує медалі Чемпіонату світу на другому турнірі поспіль. У 2018 році в Росії збірна вийшла у фінал, де поступилася команді Франції. На цьому турнірі Хорватія і Марокко разом вийшли з однієї групи, залишивши позаду команди Бельгії та Канади.

На Чемпіонаті 1998 року команда також посіла третє місце.

Фінал Чемпіонату світу відбудеться 18 грудня

В 1/8 фіналу Хорватія обіграла Японію, у чвертьфіналі вибила з турніру головних фаворитів - команду Бразилії, а в півфіналі поступилася аргентинцям.

Команда Марокко в плей-офф турніру сенсаційно обіграла команди Іспанії і Португалії. Вона стала першою африканською збірною в історії, яка вийшла в півфінал чемпіонатів світу, де поступилася команді Франції.

Фінал чемпіонату світу відбудеться в неділю, 18 грудня. У ньому зіграють збірні Франції та Аргентини.

Читайте також: ФІФА: веселкова та протестна символіка дозволені на ЧС з футболу

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

В Україні тривають відключення електроенергії через ракетні атаки РФ на об'єкти енергоінфраструктури

Зеленський: Світло вже повернули майже шести мільйонам людей

Конфлікти49 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українські військові під час боїв навколо Бахмута

Чому Росія так прагне взяти Бахмут: оцінка експерта

Чому Росія так прагне взяти Бахмут: оцінка експерта

Конфлікти16 грудня 2022 р.
Марка "Русскій воєнний корабль іді..." залишається найпопулярнішою

Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?

Воєнні марки "Укрпошти": пам'ять про спротив чи інвестиція?

Суспільство16 грудня 2022 р.
Українські біженці в Берліні

Українські біженці у Німеччині. Які вони?

Українські біженці у Німеччині. Які вони?

Політика16 грудня 2022 р.
Колишня Віце-президентка Європарламенту Єва Кайлі на зустрічі з міністром праці Катару Алі бін Саміхом Аль Маррі

Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Політика16 грудня 2022 р.
Найпростіше грітися у час блекаутів тим, у кого в хаті ще залишились грубки на дровах чи вугіллі

Без тепла й світла: як українці призвичаїлись до нових умов

Без тепла й світла: як українці призвичаїлись до нових умов

Суспільство16 грудня 2022 р.
Український клас у Берліні

Як навчаються українські школярі в Німеччині: не лише плюси

Як навчаються українські школярі в Німеччині: не лише плюси

Освіта15 грудня 2022 р.
На головну сторінку