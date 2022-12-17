Збірна Хорватії з футболу завоювала бронзу ЧС-2022

У матчі за третє місце Хорватія обіграла Марокко з рахунком 2:1, втретє ставши призером Чемпіонату світу з футболу.

58 хв. тому 58 хв. тому

58 хв. тому 58 хв. тому

Збірна Хорватії в матчі за третє місце на Чемпіонаті світу з футболу-2022 обіграла команду Марокко і стала бронзовим призером турніру. Матч відбувся в столиці Катару Досі в суботу, 17 грудня.

Гра завершилася з рахунком 2:1, усі голи були забиті в першому таймі. Першим на сьомій хвилині відзначився захисник Хорватії Йошко Гвардіол, через дві хвилини рахунок зрівняв марокканець Ашраф Дарі. На 42-ій хвилині півзахисник Міслав Оршич забив переможний гол.

Хорватія стала призером ЧС втретє

Хорватія завойовує медалі Чемпіонату світу на другому турнірі поспіль. У 2018 році в Росії збірна вийшла у фінал, де поступилася команді Франції. На цьому турнірі Хорватія і Марокко разом вийшли з однієї групи, залишивши позаду команди Бельгії та Канади.

На Чемпіонаті 1998 року команда також посіла третє місце.

Фінал Чемпіонату світу пройде в неділю

В 1/8 фіналу Хорватія обіграла Японію, у чвертьфіналі вибила з турніру головних фаворитів - команду Бразилії, а в півфіналі поступилася аргентинцям.

Команда Марокко в плей-офф турніру сенсаційно обіграла команди Іспанії і Португалії. Вона стала першою африканською збірною в історії, яка вийшла в півфінал чемпіонатів світу, де поступилася команді Франції.

Фінал чемпіонату світу відбудеться в неділю, 18 грудня. У ньому зіграють збірні Франції та Аргентини.

Читайте також: ФІФА: веселкова та протестна символіка дозволені на ЧС з футболу