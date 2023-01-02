Шкода екології України оцінюється в $35,3 млрд - Резніков

Війна Росії проти України - новини понеділка, 2 січня.

++20:00++

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру у розтраті коштів шести службовим особам одного з державних підприємств "Укроборонпрому". Йдеться, зокрема, про розтрату понад п'яти мільйонів гривень з бюджету під час закупівлі неякісних товарів військового призначення, повідомляє пресслужба ОГПУ у Facebook.

"За даними слідства, службові особи держпідприємства в березні 2022 року, під час активної фази збройної агресії РФ, здійснили закупівлю товарів військового призначення на суму понад п'ять мільйонів гривень. Проте, вони не відповідали умовам договору щодо якості таких товарів та були непридатні для фактичного використання. В подальшому їх передали одній із військових частин Збройних Сил України для виконання бойових завдань", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

++19:30++

Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві, повідомляє пресслужба Офісу президента України. В ході сьогоднішньої телефонної розмови президент України Володимир Зеленський та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили очікувані результати саміту і домовилися активізувати підготовчу роботу.

Зеленський також поінформував фон дер Ляєн про перебіг виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії, які були надані у зв’язку зі здобуттям нею статусу кандидата на членство в ЄС. Він наголосив на налаштованості української сторони невдовзі завершити відповідну роботу з тим, щоб уже цього року розпочати передвступні переговори, йдеться в повідомленні.

++19:15++

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по району зосередження сил Росії в окупованій Маківці на Донеччині 31 грудня. Внаслідок нього було знищено та пошкоджено до 10 одиниць військової техніки РФ різних типів.

"Втрати особового складу окупантів уточнюються", - повідомили у генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні в понеділок, 2 січня.

++18:20++

Збройні сили України та інші складові Сил оборони звільнили 40 відсотків окупованих РФ після 24 лютого територій та 28 відсотків від усіх територій, захоплених Росією. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, підбиваючи підсумки 2022 року для ЗСУ.

Звільнення правого берега Херсонщини довело загальну площу деокупованих територій майже до 40 тисяч квадратних кілометрів, йдеться у повідомленні в Telegram.

++17:45++

Завдана Росією шкода екології України оцінюється в 35,3 мільярда доларів, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Завдана Росією шкода українській екології оцінюється в 35,3 мільярда доларів. Мільйони гектарів заповідних зон перебувають під загрозою. Стаття 55 Протоколу I забороняє вести війну проти природного середовища як репресалії, але РФ байдуже", - написав він у Twitter. У публікації Резніков посилається на частину додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року, яка передбачає захист навколишнього середовища.

++17:30++

Президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з очільницею Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що Україна в січні очікує надходження першого траншу з пакету макрофінансової допомоги Європейського Союзу на 2023 рік, загальний обсяг якого становить 18 мільярдів євро, повідомляється у Telegram-каналі президента.

Фон дер Ляєн своєю чергою запевнила, що ЄС продовжить "потужну" фінансову підтримку Києва. "Незабаром ми почнемо виплачувати наш пакет підтримки в розмірі 18 мільярдів євро щомісячними траншами", - написала вона в Twitter за підсумками розмови. Розмір першого траншу наразі не оприлюднюється.

++17:00++

Київ отримав перші два генератори високої потужності (300–800 кВА) від Тайваню в рамках виконання меморандуму про допомогу українській столиці у забезпеченні альтернативних джерел живлення для обігріву мешканців. Про це з посиланням на мера Києва Віталія Кличка повідомляє пресслужба КМДА.

"Перші два генератори вже передали "Київтеплоенерго", їх використають у міських котельнях. Загалом в рамках проекту передбачається передача близько 20 генераторів для живлення об’єктів критичної інфраструктури столиці. Ми дуже вдячні нашим партнерам за підтримку Києва та України", – зазначив Кличко під час передачі генераторів комунальному підприємству.

++16:30++

Міністерство оборони Росії підтвердило загибель військовослужбовців РФ у пункті дислокації в окупованій Макіївці на Донеччині. Як стверджує міноборони РФ в дописі у Telegram, ЗСУ нібито випустили по цьому пункту шість ракет з реактивних систем залпового вогню HIMARS, дві з яких збила ППО, а решта - влучила в ціль. В Москві заявляють про загибель 63 військових.

Напередодні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило про значно більші втрати росіян: близько 400 загиблих і 300 поранених. В повідомленні в Telegram СтратКом стверджував, що російські військові в будівлі ПТУ-19 в Макіївці постраждали внаслідок "необережного поводження з нагрівальними приладами", нехтування заходами безпеки і куріння у невстановленому місці".

++16:15++

Воєнна розвідка України постійно слідкує за переміщенням як тактичної, так і стратегічної російської ядерної зброї, наголошує представник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Вадим Скібіцький, якого у понеділок, 2 січня, цитує Telegram-канал ГУР.

"По-перше, ми знаємо усі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відслідковуємо всі переміщення всіх носіїв", - розповів Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що українські розвідники слідкують "за активними заходами", які може проводити чи проводить дванадцяте головне управління міністерства оборони РФ, що відповідає за "підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї".

++15:36++

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з 24 лютого

Завдяки незвично м'якій погоді ціни на природний газ у Європі продовжили знижуватися на початку нового року. Сьогодні ціни за контрактами TTF на нідерландський газ стартували з 70,30 за мегават/годину. Настільки дешево європейський газ востаннє продавали в лютому 2022 року - до початку війни Росії проти України.

Газова конфорка (ілюстративне фото) Фото: Davide Bonaldo/Zuma/picture alliance

Загалом від початку грудня ціни зменшились в середньому вдвічі. Рекордними вони були минулого літа (345 євро за мегават/годину) - через припинення поставок природного газу з Росії.

На зниження цін, крім зменшення споживання на тлі нинішніх м'яких температур, вплинув також той факт, що останнім часом дедалі більше енергії в Європі видобувають за рахунок вітряків.

++15:19++

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський провели першу у 2023 році телефонну розмову. Як зазначила фон дер Ляєн, у ній вона висловила "щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році українському народу".

Президентка ЄК запевнила, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно. "Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу і проти жорстокої агресії", - написала вона в Twitter.

Вона зазначила, що на додачу до поставок Україні генераторів, лампочок, шкільних автобусів, ЄС й надалі надаватиме Україні фінансову допомогу.

"Незабаром ми почнемо виплачувати наш пакет підтримки в розмірі 18 мільярдів євро щомісячними траншами", - написала вона.

Наостанок фон дер Ляєн зазначила, що з нетерпінням чекає на нову зустріч з Зеленським в Україні найближчим часом.

++14:37++

Ексгенерал НАТО прогнозує припинення вогню в Україні в 2023

Колишній генерал Бундесверу (збройних сил Німеччини. - Ред.) та Північноатлантичного альянсу (НАТО) Ганс-Лотар Домрьозе (Hans-Lothar Domröse) очікує на припинення вогню у війні РФ проти України цього року. Таку думку він висловив у інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Mediengruppe.

Ганс-Лотар Домрьозе Фото: picture alliance/dpa/Zipi

За його прогнозом, і Україна, і Росія розпочнуть новий наступ у найближчі місяці, але згодом зрозуміють, що продовжувати бойові дії без захоплення нових територій немає сенсу. "Я очікую, що на початку літа ситуація зайде в глухий кут", - заявив Домрьозе.

На його думку, це був би момент для переговорів про припинення вогню. На його думку, одним з компромісів може стати відмова президента України Володимира Зеленського від негайного повернення Криму. Ексгенерал вважає, що сторони можуть домовитися про перехідний період строком, наприклад, 50 років, як це було у випадку з Гонконгом.

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++14:08++

Північноатлантичний альянс (НАТО) має збільшити виробництво зброї, оскільки війна в Україні затягується, а потреба Києва в озброєнні зростає, заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберґ в інтерв'ю ВВС. Зокрема, за його словами, потрібна величезна кількість боєприпасів до артилерії. Обслуговувати системи озброєнь, які вже поставлені в Україну, - не менш важливо, ніж дбати про більшу кількість поставок, додав він.

Столтенберг наголосив, що НАТО має бути готовим підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, адже Росія не демонструє жодних ознак відмови від бажання встановити контроль над нею, готова продовжувати війну і потенційно може спробувати розпочати новий наступ. Генсек НАТО допускає, що війна завершиться за столом переговорів, але наголошує, що вирішальне значення для результату переговорів має сила України на полі бою. Українське керівництво має вирішити, на яких умовах воно сяде за стіл переговорів, а на яких - ні, резюмував він.

++13:39++

У керівній Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) не мають наміру змінювати позицію щодо можливої передачі Україні німецьких танків Leopard і вважають, що подібні поставки мають бути неодмінно узгоджені з партнерами по Північноатлантичному альянсу (НАТО).

"Наша позиція у зовнішній політиці гарантовано залишиться незмінною: у цьому питанні не може бути жодних непродуманих одноосібних кроків", - наголосив депутат СДПН, член комітету Бундестагу з зовнішньої політики Міхаель Мюллер (Michael Müller) в ефірі передачі Morgenmagazin громадсько-правового телеканалу.

При цьому політик нагадав, що і США і Франція, "які мають системи, подібні до танків Leopard, поставок не здійснюють". Німеччина й надалі докладатиме зусиль до того, щоб НАТО не став стороною конфлікту у війні, додав Мюллер.

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++13:13++

Міністерку оборони ФРН критикують за промову про війну в Україні на тлі салютів

Міністерку оборони Німеччини розкритикували за промову про війну в Україні на тлі звуків салютів.

1 січня Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) опублікувала в своєму приватному акаунті в Instagram відео, в якому підбила підсумки 2022 року та, зокрема, згадала війну, що "вирує в центрі Європи". Часом її слова було важко розчути через звуки новорічних фейєркерків і петард, що вибухали поблизу. У відео міністерка каже, що 2022-й став роком великих викликів через війну, та що в зв'язку з цим у неї видався рік дуже особливих вражень і зустрічей з цікавими людьми.

Зміст звернення, записаного на тлі салютів, викликав критику як "непрофесійного". Зокрема, парламентарка від Християнсько-демократичного союзу (ХДС), експертка з питань оборони Серап Ґюлер (Serap Güler) написала в Twitter: "Промова про війну на тлі новорічних петард лише увінчує серію конфузів Ламбрехт. Тому кожна додаткова хвилина, яку федеральний канцлер тримається за цю міністерку, і тим самим ще більше шкодить репутації нашої країни, - на його совісті". Критика пролунала й від низки інших консервативних політиків.

Утім, в уряді Німеччини не бачать причин для того, аби давати якусь оцінку новорічному відео Ламбрехт. Як наголосила заступниця урядового речника Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann), ідеться про приватно відзняте відео, для якого не використовувались жодні ресурси міністерства.

++12:44++

Взяття Збройними силами України під контроль траси Р66 на Донбасі підірвало би російську оборону Кремінної на Луганщині, бо вона є основним маршрутом постачання північної ділянки російського фронту з Бєлгородської області РФ, ідеться у щоденному зведенні військової розвідки Великобританії. В ньому зазначається, що протягом останніх п'яти днів російські та українські війська, ймовірно, ведуть бої за контроль над цим автошляхом.

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++12:15++

РФ масовано атакувала енергосистему України вже 11 разів ракетами і 14 дронами

Внаслідок нічної російської атаки ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві та центральному регіоні, в зв'язку з чим застосовуються аварійні відключення. Загалом ситуація в енергетичній системі країни повністю контрольована, запевняються в національній компанії "Укренерго".

"Тепла погода сприяє зниженню споживання, як на свята так і в будні дні, відповідно, зменшилася необхідність застосування обмежень у денні години доби. Втім, українська енергосистема зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних та 14 безпілотних атак, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам. Диспетчерський центр "Укренерго" довів ліміти споживання до областей на вечірній час з метою попередження додаткових аварій", - йдеться в повідомленні.

++11:47++

Абсолютна більшість українців не готові поступатися територією - опитування

Поступитися територією Росії заради миру неможливо, вважають 85 відсотків українців. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Демонстрація проти війни в Україні (ілюстративне архівне фото) Фото: Sachelle Babbar/Zuma/picture alliance

Лише вісім відсотків респондентів вважають, що для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Результати опитування мало різняться від регіону до регіону: скрізь проти будь-яких територіальних поступок виступає абсолютна більшість населення. Серед жителів східних областей, які потерпають від інтенсивних боїв, проти поступок виступають 80 відсотків, а на півдні - 82 відсотки.

++11:30++

Внаслідок обстрілів Росією території України 1 січня загинула людина в Запорізькій області. Дев'ятеро цивільних дістали поранень: по троє в Запорізькій та Херсонській областях, по одному - на Донеччині, Харківщині та в Києві, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:02++

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило ввечері 1 січня в Telegram про загибель в новорічну ніч 400 і поранення 300 російських військових у Макіївці, які базувалися в будівлі професіонального технічного училища.

Водночас у ранковому зведенні генерального штабу така інформація відсутня. Там ідеться, що підтверджене вогневе ураження 31 грудня районів зосередження сил і техніки РФ на окупованій території Запорізької області. "В районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога", - сказано в повідомленні з приміткою, що інформація уточнюється.

Вранці 1 січня генштаб ЗСУ звітував про 760 ліквідованих російських солдатів за попередню добу, сьогодні - про 720. Інформацію щодо втрат у таких зведеннях не деталізують.

++10:38++

Вранці російська армія атакувала центр Берислава Херсонської області: обстріляли міський ринок з танка зі сторони окупованої Каховки. Відомо про п'ятьох поранених. Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх евакуюватимуть до лікарень Херсона, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++10:14++

На Херсонщині минулої доби внаслідок російських обстрілів загинула людина, четверо жителів дістали поранень різного ступеню тяжкості.

Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, війська РФ 71 раз обстріляли територію області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Зокрема, Херсон атакували 30 разів. Снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки.

++09:47++

Сьогодні вранці помер один з постраждалих внаслідок російської атаки на столицю 31 грудня. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, 46-ти річний чоловік перебував у реанімації в тяжкому стані.

++09:35++

На Харківщині внаслідок російських обстрілів вчора була поранена 77-річна жінка, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. У Куп'янську постраждала інфраструктура.

++09:14++

Внаслідок обстрілів російськими солдатами Донеччини 1 січня в Бахмуті дістав поранень цивільний, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:50++

Нічна атака: ППО збила всі 39 ударних дронів

У ніч на 2 січня російські війська завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, але протиповітряна оборона України знищила всі 39 ударних дронів, повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України.

Крім того, були знищені два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керована авіаційна ракета Х-59.

++08:37++

Внаслідок російської атаки дронами на Київщині пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. Постраждалих немає, повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Мер Києва Віталій Кличко пише, що на Київ вночі йшли 40 дронів-камікадзе: 15 з них знищили над сусідніми областями, три - на Київщині, 22 - над столицею.

++08:25++

Дніпропетровщину російська армія атакувала вночі дронами-камікадзе, ракетами та важкою артилерією. Всі чотири повітряні цілі були знищені: крилата ракета та три безпілотники, які мали атакувати енергетичну інфраструктуру.

У Кам'янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство, внаслідок чого сталася пожежа. Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії: в Нікополь та Марганець прилетіли понад 20 снарядів, унаслідок чого пошкоджена база відпочинку. Всюди минулося без постраждалих, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

++08:08++

Під час нічної атаки дронами протиповітряна оборона знищила сім російських безпілотників іранського виробництва Shahed-136 на Миколаївщині та один - у районі Умані Черкаської області, повідомляє повітряне командування Збройних сил України "Південь".

++07:51++

Київська міська військова адміністрація уточнила, що за час повітряної тривоги над столицею України вночі збили 22 повітряні цілі.

++07:45++

Протягом минулої доби війська РФ завдали 51 авіаційного удару, зокрема застосували 44 безпілотники типу "Шахед-136", всі з яких збили підрозділи Сил оборони України. Також російські солдати здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема й по дитячій лікарні Херсона. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

Натомість українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили п'ять районів зосередження сил і військової техніки РФ.

Російська армія продовжує зосереджувати зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вона веде оборону раніше зайнятих рубежів, а на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій українських військ і цивільних об'єктів вздовж лінії зіткнення.

ЗСУ за минулу добу відбили російські атаки в районах двох населених пунктів Луганської області та дев'яти - Донецької.

++07:35++

Вночі над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищили шість російських ударних безпілотників іранського виробництва типу Shahed та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла в напрямку міста Дніпро, повідомляє повітряне командування Збройних сил України "Схід".

"Ще три "шахеди" збито протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням "Схід", - додається до повідомлення.

++07:27++

Нічна атака дронами: над Києвом збили 20 цілей

Вночі російська армія атакувала Київщину безпілотниками. "Росіяни запустили декілька хвиль дронів-шахедів. Ціляться в об'єкти критичної інфраструктури", - написав голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За попередньою інформацією міської військової адміністрації, над Києвом збили 20 повітряних цілей. На місці падіння уламків в Деснянському районі є потерпілий: 19-річний хлопець отримав різану рану стопи, наступивши на уламки скла.

В результаті обстрілу в Києві пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. В місті запроваджені аварійні відключення електроенергії. Є знеструмлені об'єкти теплопостачання. Водопостачання здійснюється в штатному режимі, повідомив мер Віталій Кличко.

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