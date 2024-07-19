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ПолітикаУкраїна

Завдяки Польщі Україна швидше отримає F-16 - Зеленський

Дмитро Шварц
19 липня 2024 р.

Володимир Зеленський подякував польському уряду за рішення в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Про яке рішення йдеться він наразі не уточнив.

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Винищувач F-16 на бельгійській базі Мелсбрук
Володимир Зеленський повідомив про рішення уряду Польщі, яке дозволить Україні швидше отримати винищувачі F-16Фото: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 19 липня, повідомив, що напередодні на саміті Європейської політичної спільноти у Великобританії зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, щоб "обговорити посилення обороноздатності України". Сьогодні, за словами Зеленського, є позитивне рішення польського уряду, яке дозволить Україні швидше отримати винищувачі F-16. 

"І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Дякую, дорогий Дональде за ефективне виконання наших попередніх домовленостей. Вдячний Польщі за рішучу підтримку України", - заявив президент у дописі у соцмережі X.

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Про яке саме рішення йдеться Зеленський не уточнив. На момент публікації новини уряд Польщі теж не робив офіційних оголошень щодо ймовірного рішення. 

Низка польських ЗМІ припускають, що участь Польщі пов'язана з організацією доставки цих винищувачів в Україну або з логістичними питаннями, адже сусідня держава не надає Україні власних літаків цього типу.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні американських винищувачів F-16. За його словами, літаки з'являться в українському небі цього літа. Також передачу Україні цього року шести F-16 оголошувала Норвегія. Як раніше зазначав Зеленський, Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16.

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