Аварія суден РФ у Чорному морі: забруднення сягне 200 тис. т

Після аварії російських танкерів у Керченській протоці обсяг забруднення ґрунту мазутом може збільшитись до 200 тисяч тонн, заявив міністр Козлов.

Обсяг забрудненого мазутом ґрунту після аварії російських танкерів у Керченській протоці може збільшитися до 200 тисяч тонн. Про це у понеділок, 23 грудня, заявив міністр природних ресурсів та екології РФ Олександр Козлов під час наради з ліквідації наслідків аварії.

"Ми зараз говоримо про 14 тисяч тонн на сьогоднішню добу. Обсяг, який прогнозують фахівці, може становити до 200 тисяч тонн", - зазначив він.

"Сподіваюся на допомогу вчених, вони повинні підказати, як діяти, якими реагентами працювати в морі. Що стосується танкерів, що затонули, то їх необхідно обстежити із залученням водолазів", - навело слова Козлова агентство "Інтерфакс".

"Збирають мазут швидше, ніж ці підприємства можуть прийняти"

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, в Анапі та Темрюкському районі убрано понад 17 тисяч тонн забрудненого ґрунту, а також очищено близько 39 кілометрів берегової території.

Ґрунт вивозять на спецпідприємства для утилізації. На території хутора Білий у Темрюкському районі знаходиться понад 12 тисяч тонн найбруднішого ґрунту.

"Наразі є проблема - збирають мазут швидше, ніж ці підприємства можуть прийняти", - констатував Кондратьєв.

Раніше у Головному управлінні МНС Росії в анексованому Криму повідомили, що на півострові зібрано 60,3 тонни забрудненого піску та ґрунту, вивезено 50,6 тонни. Масляні плями виявлено на одній ділянці у Ленінському районі та на семи - на території Керчі.

Затоплення танкерів і розлив мазуту

15 грудня біля Керченської протоки зазнали аварії два російські вантажні судна. У МНС РФ повідомили, що танкер "Волгонефть-212" отримав пошкодження та сів на мілину, "Волгонефть-239", отримавши пошкодження, "ліг у дрейф".

Мерія Анапи повідомила 17 грудня про введення режиму НС у зв'язку з викидом нафтопродуктів на берегову лінію поблизу Криму.

Обидва судна були збудовані в 1980-х роках. Їх проєктували як річкові танкери з можливістю обмеженого виходу до прибережних морських зон за спокійних погодних умов, але в 1990-ті переробили в клас "річка-море", зазначало видання The Moscow Times. За його оцінкою, шторм міг надати надмірне навантаження і корпуси просто не витримали.

Видання "Кедр.медіа" з посиланням на супутникові знімки повідомило у Telegram 20 грудня, що пляма мазуту площею близько 100 квадратних кілометрів дрейфує уздовж узбережжя Анапи всього за 5-10 кілометрів від берега. Один із затонулих танкерів міг бути перевантажений, зазначило видання. За словами затриманого капітана судна Леоніда Волегова, спочатку розвантажити судно заважала погода, а надалі корпорація "Роснефть" порушувала черговість та ставила у чергу на розвантаження свої судна, стверджувало "Кедр.медіа".