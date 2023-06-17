Затоплення після знищення ГЕС забрало життя 16 людей - МВС

16 людей загинули, ще 31 людина вважається зниклою безвісти внаслідок затоплення у Херсонській та Миколаївській областях, спричиненого знищенням Каховської ГЕС.

За останніми даними, 16 людей загинули у Херсонській та Миколаївській областях внаслідок затоплення після знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Ще 31 людина вважається зниклою безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у суботу, 17 червня.

"Загинули 16 людей: 14 - на Херсонщині та двоє - на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважається 31 людина", - йдеться у повідомленні Клименка у Telegram.

Наразі на території цих областей підтопленими лишаються 1300 будинків. 1274 - на території Херсонської області, 26 - на території Миколаївської.

Всього з цих територій евакуювали 3614 людей. Серед них - 474 дитини та 80 маломобільних, повідомив очільник МВС. Поліція прийняла більше 4800 заяв щодо пошкодження майна. Також правоохоронці перевірили 13,5 тисячі квартир та будинків.

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Водночас, як зазначив очільник МВС, війська РФ продовжують обстрілювати Херсон. Та попри обстріли всі служби в регіоні працюють, ліквідація наслідків затоплення триває, написав він.

Греблю Каховської ГЕС, яку вже понад рік контролюють російські війська, було зруйновано в ніч на 6 червня. Україна звинувачує у знищенні греблі Росію, яка свою причетність заперечує.

Водночас колектив журналістів видання The New York Times ознайомився з інженерними планами ГЕС та поспілкувалися з інженерами, які вивчають прориви гребель. Виявлені свідчення вказують, що зруйнувати греблю можна було лише потужним вибухом зсередини, що могли зробити лише війська РФ, адже вони контролювали ГЕС.