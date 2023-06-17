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Затоплення після знищення ГЕС забрало життя 16 людей - МВС

Дар'я Нинько | Максим Сидоржевський
42 хв. тому

16 людей загинули, ще 31 людина вважається зниклою безвісти внаслідок затоплення у Херсонській та Миколаївській областях, спричиненого знищенням Каховської ГЕС.

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Затоплення у Херсоні внаслідок знищення греблі Каховської ГЕС, 12 червня 2023 року
Затоплення у Херсоні внаслідок знищення греблі Каховської ГЕС, 12 червня 2023 рокуФото: Igor Burdyga/DW

За останніми даними, 16 людей загинули у Херсонській та Миколаївській областях внаслідок затоплення після знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Ще 31 людина вважається зниклою безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у суботу, 17 червня.

"Загинули 16 людей: 14 - на Херсонщині та двоє - на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважається 31 людина", - йдеться у повідомленні Клименка у Telegram.

Наразі на території цих областей підтопленими лишаються 1300 будинків. 1274 - на території Херсонської області, 26 - на території Миколаївської.

Всього з цих територій евакуювали 3614 людей. Серед них - 474 дитини та 80 маломобільних, повідомив очільник МВС. Поліція прийняла більше 4800 заяв щодо пошкодження майна. Також правоохоронці перевірили 13,5 тисячі квартир та будинків.

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Водночас, як зазначив очільник МВС, війська РФ продовжують обстрілювати Херсон. Та попри обстріли всі служби в регіоні працюють, ліквідація наслідків затоплення триває, написав він.

Греблю Каховської ГЕС, яку вже понад рік контролюють російські війська, було зруйновано в ніч на 6 червня. Україна звинувачує у знищенні греблі Росію, яка свою причетність заперечує. 

Водночас колектив журналістів видання The New York Times ознайомився з інженерними планами ГЕС та поспілкувалися з інженерами, які вивчають прориви гребель. Виявлені свідчення вказують, що зруйнувати греблю можна було лише потужним вибухом зсередини, що могли зробити лише війська РФ, адже вони контролювали ГЕС. 

Мешканцям затоплених вулиць нема куди повертатися

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