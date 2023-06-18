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Затоплення після знищення ГЕС: кількість жертв зросла

Дар'я Нинько | Максим Сидоржевський
1 год. тому

За останніми даними МВС України, щонайменше 17 людей загинули внаслідок затоплення після знищення греблі Каховської гідроелектростанції.

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Затоплений внаслідок знищення каховської ГЕС Херсон
Затоплений внаслідок знищення каховської ГЕС ХерсонФото: Inna Varenytsia/REUTERS

Кількість загиблих внаслідок затоплення після знищення греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС) зросла до 17. Про це увечері у неділю, 18 червня, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ще 31 людина досі вважається зниклою безвісти.

"Загинули 17 людей. З них 13 - внаслідок утоплення, ще четверо отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина", - написав Клименко у Telegram.

Зазначимо, що йдеться про людей, які загинули у Херсонській та Миколаївській областях. Загалом з цих областей евакуювали 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних, повідомив Клименко.

За даними Херсонської ОВА, на правобережжі області лишаються затопленими 879 будинків. Від початку дня рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій відкачали понад 12 тисяч тонн води з 40 будинків та підвалів. Від початку робіт з ліквідації наслідків затоплення -  понад 121 тисячу тонн з 459 будинків та підвалів.

Рівень води у Дніпрі в межах Херсонської області продовжує поступово знижуватися і станом на середину дня 18 червня перевищує норму на 0,68 метра. В області триває робота з ліквідації наслідків затоплення та з відновлення постачання електроенергії та газу споживачам.

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Водночас, як повідомив Клименко, на території Дніпропетровської області триває відновлення централізованого постачання води споживачам. За його даними, частково водопостачання відновили на Нововоронцовщині. Загалом лише у Дніпропетровській області без води залишаються понад 167 тисяч споживачів. В населені пункти, де досі немає водопостачання, організований довіз питної та технічної води.

Мешканцям затоплених вулиць нема куди повертатися

 

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