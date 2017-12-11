Засновника антивірусу McAfee знайшли мертвим в іспанській в'язниці

Засновника компанії-розробника антивірусного програмного забезпечення McAfee Джона Макафі знайшли мертвим у камері в'язниці поблизу Барселони. Про це повідомили в ніч на четвер, 24 червня, іспанські ЗМІ El País, El Mundo та La Vanguardia.

Ймовірно, мав місце суїцид, зазначила представниця органів юстиції Каталонії. Декількома годинами раніше Верховний суд Іспанії схвалив екстрадицію 75-річного бізнесмена до США, де його підозрюють в ухиленні від сплати податків, шахрайстві з використанням криптовалют і змові з метою відмивання коштів.

Макафі затримали в жовтні 2020 року в аеропорту Барселони за запитом Сполучених Штатів, коли він хотів вилетіти до Туреччини. З тих пір він перебував у в'язниці поблизу столиці Каталонії.

Звинувачення проти Макафі

За версією прокуратури штуту Теннессі, Макафі не подавав податкові декларації в 2014-2018 роках попри значні доходи від консультацій, доповідей та продажу телеправ на документальний фільм про його життя.

За цей час він заробив близько 10 мільйонів доларів США, вважає слідство, з яких мав сплатити понад 4 мільйони доларів податків, не враховуючи пені та відсотків, зазначає інформагенція AP. Джону Макафі загрожувало до 30 років позбавлення волі.

Крім того, Макафі звинувачували в маніпуляціях з курсами криптовалют, на чому він разом зі спільником, ймовірно, заробив близько 13 мільйонів доларів. Сам підприємець відкидав звинувачення і називав їх політично мотивованими.

Макафі заснував компанію, названу його прізвищем, наприкінці 1980-их, а в 1990-ті вийшов з неї, продавши свої акції. Тоді його статки часом оцінювалися у понад 100 мільйонів доларів.