Зеленський анонсував звільнення після перевірки укриттів

Однією з тем засідання РНБО була ситуація з укриттями, яка за словами Володимира Зеленського, невтішна майже по всій країні. У зв'язку з цим президент України анонсував кадрові рішення.

Президент України Володимир Зеленський за підсумком засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) анонсував кадрові рішення після перевірки стану укриттів в Україні. Про це у п'ятницю, 23 червня, він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах, містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно. Висновки невтішні. Майже по всій країні, - сказав Зеленський. - Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть".

У Києві лише 15 відсотків укриттів - без зауважень

Масштабну перевірку укриттів в Україні почали після того, як під час російської ракетної атаки 1 червня в Деснянському районі Києва загинули троє людей, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого укриття.

За результатами перевірки бомбосховищ у Києві міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив 10 червня, що придатними до використання без суттєвих зауважень є лише 15 відсотків із них. За його словами, 50 відсотків укриттів - "технічно придатні, але їх треба приводити в порядок", решта 35 відсотків - непридатні.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), у Києві непридатні до використання 34,6 відсотка укриттів, а зачинені - 0,6 відсотка.

Водночас у Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявили, що придатними є 65 відсотків бомбосховищ, а ще 21 відсоток може слугувати укриттями за умови належного облаштування. Не відповідають технічним вимогам 14 відсотків об'єктів, визнали в столичній владі.

По Україні, за даними ДСНС, 23,6 відсотка укриттів - непридатні до використання, ще 9,3 відсотка - зачинені.

Інші питання РНБО

Крім того, як повідомив Зеленський, РНБО обговорила посилення кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення у сфері правосуддя. "Від 10 до 15 років з конфіскацією майна… І щоб це стосувалось тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках", - наголосив він.

Також, за словами Зеленського, мають бути запроваджені перевірки доброчесності суддів не лише перед призначенням на посаду, зокрема, за допомогою детектора брехні. "Час може, на жаль, змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок", - зазначив він.

Ще одним питанням порядку денного засідання стала реалізація рекомендацій Єврокомісії, необхідних для початку переговорів про вступ України в ЄС. "За кожним таким напрямом РНБО дала необхідні протокольні доручення. Впевнений, всі їх реально виконати", - заявив президент.

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