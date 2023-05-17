Шапіто Зеленського: посол України у Франції вимагає вибачень

Французький RTL пожартував про європейські візити президента України Зеленського як про "циркове турне в пошуках допомоги". Український посол Омельченко каже про "цинізм і безтактність" та вимагає вибачень.

Ведучі французької телерадіокомпанії RTL в одній з передач пожартували, що президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу зі своїм "шапіто", чим обурили українського посла в Парижі.

"Циркове турне Зеленського в пошуках допомоги"

Фрагмент ефіру опублікував посол України у Франції Вадим Омельченко пізно ввечері у вівторок, 16 травня.

У ньому одна з ведучих каже, що Зеленський був у Єлисейському палаці "зі своїм шапіто", після чого інші ведучі анонсують "циркове турне Зеленського Європою в пошуках допомоги Україні", маючи на увазі зустрічі Зеленського з європейськими політиками.

"Без емпатії": посол України вимагає вибачень

Омельченко зажадав вибачень від RTL.

"Який цинізм та безтактність, не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і за вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття", - написав він у Twitter.

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Нагадаємо, за лічені дні Зеленський відвідав низку країн-партнерів у Європі. Зокрема, Італію, Німеччину, Францію та Великобританію.

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