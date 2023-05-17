Шапіто Зеленського: посол України у Франції вимагає вибачень

Французький RTL пожартував про європейські візити президента України Зеленського як про "циркове турне в пошуках допомоги". Український посол Омельченко каже про "цинізм і безтактність" та вимагає вибачень.
https://p.dw.com/p/4RVMT
Реклама
Ведучі французької телерадіокомпанії RTL в одній з передач пожартували, що президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу зі своїм "шапіто", чим обурили українського посла в Парижі.
"Циркове турне Зеленського в пошуках допомоги"
Фрагмент ефіру опублікував посол України у Франції Вадим Омельченко пізно ввечері у вівторок, 16 травня.
"Який цинізм та безтактність, не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і за вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття", - написав він у Twitter.