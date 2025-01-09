Зарплати в Німеччині: хто заробляє найбільше?

Якою є середня зарплата в Німеччині? Хто отримує 100 тисяч євро на рік? Де чоловіки заробляють на чверть більше за жінок? Подробиці з нового звіту про зарплати в Німеччині.

Різниця в зарплаті між окремими професійними групами інколи просто вражає. Рівень заробітної плати в Німеччині залежить не тільки від професії, але й регіону, освіти та галузі. Портал з пошуку роботи StepStone опублікував свіжий звіт про зарплати в Німеччині "Gehaltsreport 2025". Експерти компанії проаналізували понад мільйон даних про зарплати у ФРН з січня 2022 до листопада 2024 року.

Скільки в середньому заробляють у Німеччині на рік

Почнемо з центральної цифри звіту - середньої заробітної плати. Тут StepStone пропонує відразу дві цифри. 52 300 євро - це середнє арифметичне значення за зарплатами в Німеччині до сплати податків. 45 800 євро - медіанна зарплата, з точки зору аналітиків, більш точне значення, оскільки воно розділяє отримувачів зарплат на дві рівні групи: тобто одна половина працюючих у Німеччині заробляє на рік менше 45 800 євро, інша половина - більше. Якщо ж брати показник середньої зарплати, то його може спотворити, наприклад, невелика кількість дуже високих заробітків, через що середня величина виявиться суттєво вищою за ті зарплати, які реально отримує більшість. У подальшому в своєму звіті StepStone послуговується саме медіаною.

Дещо більше чотирьох відсотків "дуже задоволені" своєю зарплатою, третина опитаних задоволена зарплатою. Кількість дуже задоволених або просто задоволених зарплатою дещо зріс у порівнянні з попереднім звітом. Але все ж таки майже половина (46,5 відсотка) - незадоволена, а близько 16 відсотків "зовсім не задоволені".

Тенденції щодо зарплат 2025 року

Найвищі зарплати в Німеччині - у Мюнхені, який став уже очевидним лідером у рейтингах міст із найдорожчою орендною платою, найдорожчою нерухомістю та найвищими витратами на життя. Отже, за розрахунками порталу з пошуку роботи StepStone, у Мюнхені медіанна заробітна плата до сплати податків становить 58 тисяч євро на рік. Для порівняння: в Берліні це майже на 10 тисяч менше - 48 250 євро. У столиці Саксонії - Дрездені - 42 000 євро. Різниця в зарплатах між сходом і заходом країни зберігається й донині: в актуальному звіті про зарплати розрив сягає в середньому 16 відсотків.

З очевидних тенденцій можна виокремити таку: що більше підприємство, то більше заробляють його співробітники. Так, у компанії зі штатом персоналу від 1 до 50 осіб середня зарплата становить 40 500 євро, тоді як на великому підприємстві з чисельністю співробітників понад 5000 зарплата перевищує 57 тисяч євро.

Крім того, зберігається й така тенденція: фахівці з дипломом вишу заробляють більше за людей, які не мають вищої освіти. Залишимося на півдні Німеччини і, як то кажуть, відчуємо різницю: з дипломом про вищу освіту в Баварії людина заробляє 65 750 євро до сплати податків. Без диплома - 46 500 євро.

Галузі з найвищими та найнижчими зарплатами

У німецькій економіці найвищі зарплати в банківській сфері - 65 500 євро на рік. На другому місці в галузевому порівнянні - авіаційна галузь і космонавтика (62 тисячі євро). На третьому місці - фармацевтика (60 750 євро). У страховій галузі, яка також належить до сфер із найвищими зарплатами, річний оклад сягає 59 750 євро. І завершують топ-5 хімічна та нафтопереробна промисловості: тут рівень зарплати до сплати податків становить 58 250 євро.

До галузей із найнижчими зарплатами в Німеччині належать: транспорт і логістика, культура, спорт і дозвілля, ремесло, сільське господарство, лісове та рибне господарство, садівництво.

Найбільш високооплачувана професія в Німеччині

У німецькому рейтингу зарплат за професіями абсолютними лідерами і з великим відривом від інших спеціальностей є лікарі. Їхня заробітна плата в середньому до сплати податків становить майже 100 тисяч євро на рік. У банківській, страховій сферах і фінансах, які належать до найбільш високооплачуваних галузей, у середньому зарплата (якщо брати всіх співробітників) становить 59 500 євро.

Давайте зупинимося докладніше на лікарях. 109 500 євро на рік - середній арифметичний показник, медіанна зарплата лікарів у Німеччині становить 98 750 євро. Найбільше лікарі заробляють на півночі Німеччини - у Гамбурзі (101 500 євро), найменше в Рейнланд-Пфальці - 93 500 євро. Безумовно, зарплата лікаря сильно варіюється в залежності від професійного досвіду. Лікар зі стажем понад 25 років заробляє понад 128 тисяч євро. Фахівець-початківець із досвідом роботи менше року отримує 62 тисячі євро. Зарплати у сфері охорони здоров'я загалом вищі (97 750 євро), ніж у сфері медичної техніки (85 750 євро).

Гендерна рівність - не про зарплати в Німеччині

Одним із негативних трендів, що зберігається в Німеччині, залишається гендерна нерівність у частині оплати праці. Розрив у зарплатах між чоловіками і жінками становить 12,4 відсотка. Це неочищений показник. Очищений показник, який враховує структурні відмінності, як, наприклад, кваліфікацію, рід діяльності, галузь, - 5,7 відсотка. Щоправда, саме очищений показник часто зазнає критики через те, що нібито недостатньою мірою відображає ці відмінності та не враховує причини їх виникнення.

Завершимо наш огляд лікарями. На їхньому прикладі гендерна нерівність у Німеччині найбільш очевидна: лікар-чоловік заробляє на 27 відсотків більше за лікаря-жінку. Це найбільший розрив. У сфері торгівлі та збуту різниця зарплат також сягає майже 25 відсотків. В інших галузях ситуація дещо згладжується.