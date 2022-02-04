Заради яхти Безоса у Роттердамі розберуть історичний міст

Влада нідерландського міста Роттердам підтвердила намір розібрати на певний час частину історичного мосту Koningshavenbrug влітку цього року, щоб під ним могла пройти суперяхта висотою 40 метрів, повідомила 3 лютого агенція Reuters.

Мерія "морської столиці Європи" не назвала ім'я власника цієї яхти, однак, за інформацією роттердамської телекомпанії Rijnmond, ним є мультимільярдер, засновник компанії Amazon Джефф Безос. ЗМІ також поінформували, що яхту будує нідерландська компанія Oceanco, і саме їй доведеться оплатити роботи з розібрання, а згодом - з відновлення мосту.

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Яхта матиме у довжину 127 метрів, тож стане найбільшою парусною яхтою у світі. Влада Роттердама пояснила, що цей проєкт є важливим для економіки міста, і завершити будівництво яхти деніде неможливо, а вихід до Північного моря пролягає саме під цим мостом.

Залізничний міст Koningshavenbrug звели у Роттердамі наприкінці ХІХ століття, однак він був сильно пошкоджений внаслідок бомбардувань нацистів під час Другої світової війни. Його відновили одним із перших у місті після війни, але у 1993 році, коли для руху поїздів відкрили тунель, він втратив своє економічне значення. Проти знесення мосту виступили роттердамці, його реставрували з 2014 до 2017 років і нині він є історичною пам'яткою.

Нагадаємо, влітку минулого року Безос успішно злітав у космос.