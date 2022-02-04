Заради яхти Безоса у Роттердамі розберуть історичний міст

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Історичний міст "морської столиці Європи" розберуть, коли буде готова яхта мультимільярдера Джеффа Безоса. Мерія Роттердама пояснила, що інакше судно, яке стане найбільшою парусною яхтою у світі, не вийде до моря.
Влада нідерландського міста Роттердам підтвердила намір розібрати на певний час частину історичного мосту Koningshavenbrug влітку цього року, щоб під ним могла пройти суперяхта висотою 40 метрів, повідомила 3 лютого агенція Reuters.
Мерія "морської столиці Європи" не назвала ім'я власника цієї яхти, однак, за інформацією роттердамської телекомпанії Rijnmond, ним є мультимільярдер, засновник компанії Amazon Джефф Безос. ЗМІ також поінформували, що яхту будує нідерландська компанія Oceanco, і саме їй доведеться оплатити роботи з розібрання, а згодом - з відновлення мосту.
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Яхта матиме у довжину 127 метрів, тож стане найбільшою парусною яхтою у світі. Влада Роттердама пояснила, що цей проєкт є важливим для економіки міста, і завершити будівництво яхти деніде неможливо, а вихід до Північного моря пролягає саме під цим мостом.
Залізничний міст Koningshavenbrug звели у Роттердамі наприкінці ХІХ століття, однак він був сильно пошкоджений внаслідок бомбардувань нацистів під час Другої світової війни. Його відновили одним із перших у місті після війни, але у 1993 році, коли для руху поїздів відкрили тунель, він втратив своє економічне значення. Проти знесення мосту виступили роттердамці, його реставрували з 2014 до 2017 років і нині він є історичною пам'яткою.
Нагадаємо, влітку минулого року Безос успішно злітав у космос.