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Заповідника "Асканія-Нова" більше не існує - Херсонська ОВА

Дмитро Шварц
19 серпня 2024 р.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що армія РФ розграбувала заповідник "Асканія-Нова", а тварин вивозять до Криму та Росії.

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У заповіднику "Асканія-Нова" зберігалися унікальні види рослин і тварин
Сайгак у заповіднику "Асканія-Нова"Фото: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

Армія РФ розграбувала та майже знищила заповідник "Асканія-Нова" у Херсонській області. Про це заявив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін в інтерв'ю РБК-Україна, яке було опубліковано у понеділок, 19 серпня.

"Вони його знищують. Останнє, що я чув - вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", - зазначив він.

Також Прокудін оцінив підрив греблі Каховської ГЕС. За його словами, з економічної точки зору це була катастрофа для регіону, проте у екологів дещо інша думка.

"Там дійсно ліс величезний, все росте, екологи кажуть і плескають в долоні, що це класно. Але для економіки області це не дуже класно, що та кількість зрошення, яка була, впала до нуля. І особливо зараз страждає Лівобережжя", - зазначив він.

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Біосферний заповідник "Асканія-Нова" неподалік Каховки в Херсонській області був унікальним не лише для України, а і для Європи. Заповідна зона - понад 33 тисячі гектарів. Щороку заповідник, де зберігались унікальні види рослин і тварин, відвідували близько 140 тисяч туристів.

Територія заповідника опинилася під контролем армії РФ вже вранці 24 лютого 2022 року. За час окупації на території заповідника відбулися десятки пожеж. Також повідомлялось про те, що російські військові масово вивозять тварин, а на решту влаштовують "сафарі".

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