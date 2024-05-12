Заміна Шойгу: Путін запропонував нового міністра оборони РФ

Президент Росії Володимир Путін у неділю, 12 травня, підписав указ про призначення Сергія Шойгу секретарем Ради безпеки РФ, а своїм іншим указом звільнив Миколу Патрушева з цієї посади "у зв'язку з переходом на іншу роботу". Про це повідомила пресслужба Кремля. На яку саме посаду переходить Патрушев - наразі невідомо.

Також Путін представив Раді Федерації РФ кандидатуру першого заступника глави уряду Андрія Білоусова в якості нового міністра оборони, про що йдеться в Telegram-каналі Ради Федерації.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив призначення Білоусова тим, що міністерство має бути відкрито для інновацій, тому було обрано кандидатуру "цивільної людини".

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Білоусов став першим віцепрем'єром у 2020 році. До цього з 2006 по 2008 рік він був заступником міністра економічного розвитку та торгівлі, заступником міністра економічного розвитку, директором департаменту економіки та фінансів апарату уряду РФ. У 2012-2013 роках Білоусов очолював мінекономрозвитку, з 2013 до 2020 року був помічником президента РФ з економічних питань. За освітою Білоусов "економіст-кібернетик", в армії він не служив.

Сергій Шойгу був міністром оборони Росії з 6 листопада 2012 року.

Колишній уряд Росії пішов у відставку 7 травня після вступу Володимира Путіна на посаду президента Росії на п'ятий термін.