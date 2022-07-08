Замах на вбивство експрем'єра Японії: Сіндзо Абе госпіталізували

Колишньому прем'єр-міністру Японії Сіндзо Абе вистрелили в спину з дробовика під час виступу в місті Нара в п'ятницю, 8 липня. Це сталося під час виголошення ним промови на підтримку кандидата з його партії напередодні виборів до верхньої палати парламенту.

67-річний Абе отримав поранення в ліву частину грудей та в шию. Його госпіталізували. Офіційно про стан експрем'єра не відомо, передає Reuters.

За даними місцевих ЗМІ, під час транспортування гелікоптером в Абе зупинилося серце та дихання, в лікарні медики борються за його життя. Associated Press зазначає, що офіційні особи в Японії іноді використовують термін "відмова серця" для опису ситуації до офіційного оголошення смерті.

Напад став шоком для країни, яка вважається однією з найбезпечніших у світі та має найсуворіші закони про контроль над зброєю. Поліція вже затримала нападника. Ним виявився 42-річний екс-боєць морських сил самооборони Японії. Його мотиви поки невідомі.

Абе працював на посаді прем'єр-міністра двічі - в 2006-2007 роках і протягом 2012-2020 років. Він обіймав цю посаду найдовше в Японії. Абе пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям, але залишався впливовою фігурою у правлячій Ліберально-демократичній партії.