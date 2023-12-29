Залужний відмовився від позаштатних помічників через скандал

Після резонансної заяви позаштатної помічниці про мобілізацію, Валерій Залужний відмовився від консультантів на громадських засадах. Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що їхні слова не відображають його позицію.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний відмовився від послуг позаштатних помічників.

"Інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах", - повідомив він у Telegram у п'ятницю, 29 грудня.

Цю заяву Залужний зробив на тлі скандалу довкола висловлювання засновниці фонду "Захист Майбутнього" Алли Мартинюк, яка позиціонує себе як "позаштатний помічник-консультант головнокомандувача ЗСУ", в ефірі Youtube-каналу Islnd TV 28 грудня.

Говорячи в ефірі про мобілізацію, Мартинюк порадила матерям не драматизувати вручення повісток їхнім дітям: "Не потрібна ця істерія. Потрібно вірити в те, що ваш син дійсно герой, він найкращий цвіт нації. Все одно ми всі помремо, ми всі не вічні. Але ж навіть, якщо так станеться, піти з цього життя гідно - це набагато краще, ніж йти по вулиці і на тебе цегла впаде чи машина тебе переїде".

Читайте також: ГУР: Росія планує посіяти розбрат в Україні через мобілізацію

Її слова викликали резонанс і після розголосу вона оприлюднила окреме відео з поясненнями в Instagram: "Я в жодному разі не агітувала батьків посилати дітей на смерть. Малось на увазі, що не потрібно думати про погане, що обов'язково все буде добре".

Своєю чергою Залужний наголосив, що слова позаштатних помічників не відображають його позицію. "Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача ЗСУ, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою", - зазначив він.

Читайте також: Більшість українців були би проти звільнення Залужного - опитування