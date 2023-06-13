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Залужний у розмові з Міллі: Маємо успіхи, рухаємося вперед

Валерій Сааков
1 год. тому

Валерій Залужний у розмові з Марком Міллі розповів йому про обстановку на фронті та успіхи, досягнуті під час контрнаступу.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний Фото: Ukraine President's Office/Zumapress/picture alliance

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", - повідомив Залужний у вівторок, 13 червня, у Telegram про підсумки розмови з Міллі.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" він та Міллі обговорили пріоритети для українського війська. "Важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби. Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України", - зауважив Залужний.

Як повідомила вранці у вівторок заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, протягом останньої доби українські війська в рамках ведення наступальної операції просунулися на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 метрів, на Торецькому напрямку - на 200 метрів, а на Бердянському напрямку - від 500 до 1000 метрів.

"Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе", - повідомила Маляр.

Напередодні, 12 червня, Маляр повідомила про звільнення від російських окупантів протягом останнього тижня семи населених пунктів та 90 квадратних кілометрів території.

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