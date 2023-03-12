Тисячі демонстрантів вийшли на нові акції протесту в Греції

Перед будівлею парламенту в Афінах зібралися 12 тисяч людей, ще п'ять тисяч мітингували в Салоніках. Наступного тижня очікуються нові протести.

У Греції в неділю, 12 березня, відбулися нові акції протесту через залізничну катастрофу поблизу міста Лариса. За даними місцевої поліції, біля парламенту в Афінах зібралися близько 12 тисяч демонстрантів, п'ять тисяч людей вийшли на вулиці міста Салоніки, повідомляє AFP.

Як пише агенція, мітингарі заполонили афінську площу Синтагма перед парламентом, розмахуючи плакатами з написами "Ми не забудемо, ми не пробачимо" і "Ми станемо голосом усіх загиблих".

Згідно із заявою поліції, "стався поодинокий інцидент", коли невелика група людей закидала правоохоронців камінням та іншими предметами, завдавши їм незначних ушкоджень. Загалом поліція заарештувала десятьох людей, іще двох затримала. Про постраждалих не повідомлялося.

Мітинги відбулися після закликів різних організацій, від профспілок до політичних груп, вийти на вулиці. Очікується, що працівники державного і приватного секторів знову вийдуть на вулиці в четвер, 16 березня.

Наймасовіші протести у зв'язку з катастрофою відбулися в середу, 8 березня, коли десятки тисяч людей вийшли на демонстрації по всій країні, спалахнули сутички, а робітники влаштували страйки.

Наймасштабніша залізнична катастрофа в історії Греції

Увечері 28 лютого на залізниці між Афінами та портовим містом Салоніки поблизу міста Лариса сталося лобове зіткнення пасажирського та товарного потягів. За даними оператора Hellenic Train, у пасажирському поїзді перебували не менше 350 осіб. 57 людей загинули. Це була наймасштабніша залізнична катастрофа в історії країни, яка викликала широкі протести. Тисячі людей засудили нездатність влади модернізувати залізничну мережу Греції.

Після аварії було заарештовано начальника станції міста Лариса. Він визнав, що не зміг направити поїзди на різні колії. 59-річному чоловікові пред'явлені звинувачення у вбивстві з необережності та заподіянні тілесних ушкоджень необережно.

Загалом звинувачення були пред'явлені чотирьом залізничним чиновникам, але громадський гнів зосередився на тривалому безгосподарному управлінні мережею, і країну сколихнула серія масових протестів.

1 березня подав у відставку міністр транспорту Греції Костас Караманліс.

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