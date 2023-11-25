Атака РФ у День пам'яті жертв голодоморів - "свідомий терор"

У Києві президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Голодомору разом з лідерами Латвії та Швейцарії. Незадовго до цього Росія здійснила масовану атаку на Київ дронами-камікадзе.

Президент України Володимир Зеленський назвав "свідомим терором" атаку Росії на Київ у День пам'яті жертв голодоморів. "Більше 70 "шахедів" у ніч на день пам'яті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати", - написав Зеленський у Telegram у суботу, 25 листопада.

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"Нас прагнули упокорити, замордувати, винищити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, не пам'ятали, а тому пробачили. Не змогли. І сьогодні з глибоким сумом і повагою ми вшановуємо пам'ять про мільйони наших людей - мільйони жертв голодоморів", - зазначив український лідер.

Згодом Зеленський опублікував у соцмережі світлини вшанування пам'яті жертв голодоморів. Разом з ним у церемонії взяли участь президенти Латвії Едгарс Рінкевичс та Швейцарії Ален Берсе, які у цей день перебувають в Києві.

Вранці 25 листопада Росія здійснила масовану атаку дронами на Україну. За даними військових, 74 з 75 безпілотників збиті силами протиповітряної оборони. Дрони спрямовувались на Миколаївщину та Кіровоградщину, але основний напрямок російської атаки зафіксували на Київ.

Як відомо, в Україні щороку у четверту суботу листопада відзначають День пам'яті жертв голодоморів.