СБУ повідомила про нову підозру експосадовцям міноборони

Ексзаступника міністра оборони України та його підлеглого підозрюють у розкраданні бюджетних грошей під час закупівлі бронежилетів та зимової форми для ЗСУ, повідомили в СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) у п'ятницю, 16 червня, повідомила, що зібрала доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель цього відомства. За даними спецслужби, вони причетні до розкрадання бюджетних грошей під час закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів Збройних сил України (ЗСУ). На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили фігурантам про підозру.

"Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму більше одного мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

Як функціонувала схема

За матеріалами слідства, посадовці оборонного відомства організували оборудку на початку березня 2022 року, і для її реалізації здійснили закупівлю в іноземної фірми майже трьох тисяч бронежилетів на суму понад 130 мільйонів гривень. Водночас, за даними СБУ, більше 100 мільйонів гривень із цієї суми були привласнені учасниками оборудки, адже товарознавча експертиза встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 мільйонів гривень. Крім того, придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту, наголошують правоохоронці.

Також, як повідомляють в СБУ, організатори "схеми" провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для ЗСУ на загальну суму 900 мільйонів гривень. Однак і це придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій, наголошують в СБУ.

"Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виявлено документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності", - йдеться у повідомленні.

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Підозри у привласненні і перешкоджанні ЗСУ

В СБУ зазначили, що обом колишнім посадовцям повідомили про підозру за частиною п'ятою статті 191, частиною другою статті 28 та частиною першою статті 141 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Нині обидва фігуранти вже перебувають під вартою за підозрою у схожих злочинах, уточнили в СБУ.

"Так, ексзаступник міністра оборони раніше отримав ще одну підозру за причетність до закупівель продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції (стаття 114-1 ККУ). Водночас ексочільник департаменту знаходиться під вартою за матеріалами СБУ з лютого 2023 року", - повідомили у відомстві.

Імен обох фігурантів у СБУ не називають. Однак попередні підозри, оголошені в лютому і на які, ймовірно, вказує СБУ, за даними українських ЗМІ, були оголошені звільненим заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову та очільнику департаменту держзакупівель міноборони Богдану Хмельницькому .

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