Закриту нараду з силовиками у Верховній Раді перенесли на 14 лютого

Керівники фракцій і груп, а також комітетів Верховної Ради України (ВРУ) в понеділок, 14 лютого, проведуть закриту нараду, яка планувалася сьогодні. Про це повідомила прессекретарка голови ВРУ Марія Дейнеко у неділю, 13 лютого.

"На 16-у годину 14 лютого запланована нарада під головуванням секретаря РНБО з питання оцінки безпекової ситуації навколо та всередині України", - цитує Дейнеко агенція "Укрінформ".

За її словами, до участі в нараді запрошені керівництво парламенту, представники депутатських фракцій та груп, голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Водночас народний депутат фракції "Голос", заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк спростував інформацію про закрите засідання Ради.

"Ніхто сьогодні-завтра закритого засідання позачергового не оголошує", - написав він у Telegram 13 лютого.

Також Железняк заперечив інформацію про масовий виїзд народних депутатів з Києва. "Рада працює в стандартному режимі. Попросили фракції всіх своїх депутатів зібрати в понеділок і забезпечити нормальну явку у вівторок, що, давайте чесно, цілком нормально в такій ситуації", - зазначив він.

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Загроза з боку Росії

Нагадаємо, співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що 13 лютого у парламенті запланована закрита нарада щодо "зростання ризиків і загроз продовження російського вторгнення".

До участі у зустрічі нібито запросили міністра оборони Олексія Резнікова, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, керівника Служби безпеки Івана Баканова, керівництво військової та зовнішньої розвідок, представників національного банку та міністерства фінансів.

Як повідомлялося, 10 лютого, президент США Джо Байден закликав американців, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через загрозу війни з Росією. Після цього щонайменше 19 країн закликали своїх громадян виїхати з України через високий ризик агресії з боку Росії.

Згідно з даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації остерігаються, що воно може статися вже 16 лютого.