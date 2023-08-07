Закриття аеропорту в Нігері зупинило вивід місії Бундесверу

Закритий аеропорт Ніамея був головним логістичним хабом для німецької військової місії у Малі. У понеділок туди не зміг вилетіти транспортний літак.

Військовий транспортник Бундесверу у понеділок, 7 серпня, не зміг вилетіти до аеродрому столиці Нігеру, міста Ніамей через те, що військова хунта цього самого дня закрила повітряний простір над країною, повідомляє dpa.

Новинна агенція нагадує, авіатранспортна база Ніамея є центром виведення німецької військової місії з сусіднього з Малі. Бундесвер обіцяє зробити це до кінця року, відмовившись надалі брати участь у миротворчому контингенті MINUSMA. За даними dpa, близько 850 німецьких солдатів досі перебувають у таборі в Гао в Малі.

Путчисти, що захопили владу в Нігері, оголосили про закриття авіаційного простору країни через "ризики військової інтервенції". Вторгненням хунті погрожує Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS), вимагаючи повернути владу обраному президентові Мохамеду Базумі - 6 серпня саме сплив термін відповідного ультиматуму.

Однак лідери організації так іне змогли домовитись про військову операцію.

Втручаються Малі і Буркіна-Фасо

Малі і Буркіна-Фасо - сусіди Нігеру, де в останні роки до влади також прийшли військові хунти. Через це їх членство в ЕКОВАС було зупинене. Лідери цих країн вже заявили, що сприймуть вторгнення до Нігеру як напад на них самих.

В понеділок, 7 серпня, спільна делегація офіційних осіб Малі і Буркіна-Фасо вирушила до Ніамеї, щоб висловити підтримку місцевим військовим заколотникам.

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MINUSMA розпалась

ООН відправила миротворчу місію до Малі ще 2013 року задля стабілізації становища в країні та захисту населення від джихадистських формувань. Однак у червні цього року військова хунта Малі під керівництвом полковника Асімі Гоїти висунула вимогу про виведення всіх 12 тисяч миротворців ООН. Хунта заявила, що місія ООН не змогла зберегти мир і що миротворці повинні піти.

Тоді Рада Безпеки ООН ініціювала припинення місії MINUSMA. Німеччина раніше збиралась припинити свою участь у місії до 31 травня 2024 року. Але після загострення суперечок із військовим урядом Малі, наприклад, щодо права на політ розвідувальних дронів, Берлін підготувався до швидшого виведення військ.

Після двох переворотів у 2020 і 2021 роках Малі керує військова хунта, задекларована мета якої - виведення західних військ. Натомість малійський режим увів до країни найманців з російського угруповання "Вагнер", бійців якої в Малі називають військовими радниками.

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