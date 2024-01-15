  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУкраїна

Уряд поверне в Раду проєкт про мобілізацію за кілька тижнів

Валерій Сааков
15 січня 2024 р.

Законопроєкт про мобілізацію уряд поверне до ВР за кілька тижнів, повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. Суттєвих змін у новій редакції документа вона не прогнозує, але "підходи" зміняться.

https://p.dw.com/p/4bHYt
Плакат рекрутингової кампанії до ЗСУ в Києві
В Україні вже не один тиждень не вщухають дискусії навколо питання про посилення мобілізаціїФото: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

В Україні нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть до Верховної Ради, найімовірніше, за кілька тижнів. До того часу текст законопроєкту мають погодити в уряді, заявила у понеділок, 15 січня, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону.

"Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде скоріше за все кілька тижнів", - пояснила вона і додала, що кардинальних змін у новій редакції документа не буде, однак "зміняться підходи до окремих категорій громадян".

Читайте також: Замість вдосконалення мобілізації "політичний футбол"

Кілька днів тому міністр оборони Рустем Умєров заявив, що команда міністерства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. За його словами, у ній врахували всі пропозиції, які погодили з народнимим депутатами на засіданнях парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Принциповими для міністерства, зазначив Умєров, залишаються кілька основних тез ініціативи: звільнення солдатів строкової служби призваних до оголошення воєнного стану, перепочинок військових, що воюють на передовій, а також можливість вибору для колишніх полонених - чи залишатися у війську.

Як повідомлялось, 11 січня Верховна Рада повернула уряду законопроєкт щодо мобілізації на доопрацювання. Нині документ позначений на сайті українського парламенту як відкликаний. 

Читайте також: Без лотерей і майнового цензу: у Раді анонсують суттєві зміни до законопроєкту про мобілізацію

Посилення мобілізації: як реагують українці?