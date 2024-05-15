Проєкт про "іноагентів": США закликають Грузію змінити курс

США можуть переглянути відносини з Грузією у зв'язку з ухваленням законопроєкту про "іноземних агентів", заявили в Білому домі. На протестах у Тбілісі виступили європейські парламентарі.

Сполучені Штати Америки закликали керівництво Грузії відмовитися від політичного курсу на обмеження громадянського суспільства, взятого разом з ухваленням спірного законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу". Про це у вівторок, 14 травня, заявив представник Державного департаменту США Ведант Патель.

За його словами, опитування населення показують, що 80 відсотків громадян Грузії хотіли б вступу їхньої країни до Європейського Союзу. Водночас грузинський уряд також висловлював бажання вступити до ЄС і налагодити відносини з Північноатлантичним альянсом. "Такі речі, як цей законопроєкт, не відповідають цим цілям", - наголосив Патель.

Водночас речниця Білого дому Карін Жан-П'єр застерегла, що Вашингтон може "фундаментально переглянути" свої відносини з Грузією в разі ухвалення спірної законодавчої ініціативи "в кремлівському стилі".

"Чорний день для грузинської демократії"

Ухвалення парламентом Грузії законопроєкту про "іноагентів" називається "чорним днем для грузинської демократії" й у заяві, з якою того ж дня виступили 11 сенаторів США, що представляють як Демократичну, так і Республіканську партії. За їхніми словами, законопроєкт, ухвалений "всупереч волі сотень тисяч грузинів", використовуватимуть для обмеження свободи слова й він буде перешкоджати розвитку демократії в Грузії.

У результаті Конгрес США може розглянути можливість зміни американської політики щодо Грузії, що може охоплювати "санкції щодо тих, хто відповідає за підрив демократії", а також перегляд "прямої допомоги США", ідеться в заяві сенаторів.

Заступник речника генсека ООН Фархан Гак, своєю чергою, заявив, що Антоніу Гутерріш із занепокоєнням стежить за ситуацією, що розгортається в Грузії. За словами Гака, генсек поділяє занепокоєння команди ООН у Грузії та Верховного комісара з прав людини щодо негативного впливу, який законодавча ініціатива може справити на свободу вираження поглядів, ЗМІ та громадянське суспільство в цілому, пише агенція "Укрінформ".

Гутерріш закликав до стриманості та діалогу між владою і громадянським суспільством, а також до швидкого розслідування всіх звинувачень у жорстокому поводженні під час або після протестів та утримання під вартою, додав Гак.

"Генеральний секретар із занепокоєнням стежить за розвитком подій у Грузії, особливо за жорстокими сутичками та повідомленнями про непропорційне застосування сили правоохоронцями проти демонстрантів, які протестують проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", - розповів представник команди Гутерріша.

Парламентарі з ЄС не змогли зустрітися з представниками уряду Грузії

14 травня на протести у Тбілісі прибули глави парламентських комітетів із закордонних справ кількох країн ЄС, які перебувають із візитом у грузинській столиці. До демонстрантів звернувся депутат німецького Бундестагу Міхаель Рот (Michael Roth), який заявив, що європейські парламентарі не змогли зустрітися з представниками уряду Грузії. "Цього вечора ми всі - грузини!" - також написав німецький політик у соцмережі Х.

Колега Рота з чеського парламенту Павел Фішер теж виступив із промовою перед протестувальниками, сказавши, що, "якщо нас не пускають до парламенту, ми приходимо сюди". "Сьогодні ми хотіли відвідати парламент, але нас зустріли зачинені двері. Ваші представники не прийняли нас і не вислухали. Але ми чуємо ваш голос", - цитує Фішера видання "Грузия Online".

Парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів"

Зранку 14 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у третьому читанні. Протести проти ухвалення цього проєкту, який критики вважають списаним з аналогічного російського закону, почалися у квітні після того, як керівна партія "Грузинська мрія" повторно внесла його на розгляд парламенту.

У відповідь на ухвалення документа тисячі протестувальників вийшли на мітинг у Тбілісі. Акція протесту почалася ще перед голосування та зібрала близько двох тисяч переважно молодих протестувальників біля будівлі парламенту. Ще кілька тисяч приєдналися до мітингу ввечері, після того, як поширилася новина про те, що законодавці ухвалили законопроєкт.

Протест переріс у вуличні сутички з поліцією, що призвело до арештів та витіснення мітингувальників з площі. Щойно поліцейські залишили площу перед парламентом, учасники акції повернулися назад.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Грузії повідомило, що у вівторок були затримані 13 учасників протесту біля будівлі парламенту, їх звинувачують за статтями адміністративного кодексу у непокорі поліції та дрібному хуліганстві.

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