  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Президент Франції Еммануель Макрон і президент Європейської Ради Шарль Мішель
Президент Франції Еммануель Макрон і президент Європейської Ради Шарль МішельФото: Geert Vanden Wijngaert/AP Photo/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Зменшення залежності від США набуває підтримки в ЄС - Мішель

Степан Смишляєв
1 год. тому

Концепція "стратегічної автономії" ЄC від США стає все популярнішою в Європі, стверджує Шарль Мішель. За його словами, деякі європейські лідери, хоч і не говорять цього прямо, але розділяють позицію Еммануеля Макрона.

https://p.dw.com/p/4Pwa7

Європейські лідери стають все більше прихильними до позиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо "стратегічної автономії" від США, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв'ю французькому телевізійному шоу La Faute à l'Europe, яке має вийти у середу, 12 квітня.

"Що стосується питання відносин зі Сполученими Штатами, то зрозуміло, що в Європейській Раді можуть бути нюанси та делікатні моменти. Деякі європейські лідери не робили би таких заяв, як Еммануель Макрон. Та я вважаю, що багато хто дійсно думає, як Макрон", - наводить видання Politico уривок з інтерв'ю Мішеля.

Він також зауважив, що за останні роки відбулася суттєва зміна у ставленні до концепції "стратегічної автономії" у відносинах зі США, хоча прихильність до альянсу з Вашингтоном зберігається. "Але якщо цей альянс зі Сполученими Штатами передбачає, що ми сліпо, систематично дотримуємося позиції США щодо всіх проблем, то - ні", - підкреслив Мішель.

Макрон хоче зменшити залежність від США та Китаю

Після нещодавнього візиту до Китаю Макрон зробив низку заяв щодо того, що суверенітет Європи може бути забезпечений лише за умови підвищення її конкурентоспроможності та зменшення впливу інших держав, особливо США.

У контексті конфлікту між Китаєм і Тайванем, він, зокрема, зауважив, що ЄС не має бути втягнений у "кризи, які не є нашими".

Читайте також: Генерал США прогнозує війну з Китаєм через два роки

Критика президента Франції

Такі заяви викликали нерозуміння й критику з боку багатьох політиків по обидві сторони Атлантики. Так, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що альянс зі США є "абсолютною основою" європейської безпеки. Експерт з питань зовнішньої політики від німецького Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) вважає, що своїми заявами Макрон ізолював себе в Європі і послабив ЄС.

Ще менш дипломатично висловився колишній президент США Дональд Трамп. За його словами, французький президент під час візиту до Китаю "цілував дупу" лідера країни Сі Цзіньпіна. Своєю чергою член Сенату США від Республіканської партії Марко Рубіо зауважив, що Вашингтону необхідно розуміти, чи виступає Макрон "від імені Європи".

Не зрозуміли коментарі французького лідера і на Тайвані. Високопоставлений тайванський політик задався питанням, чи не вийшли з моди основоположні ідеали Франції - свобода, рівність і братерство.

Натомість в Китаї пропозиції Макрона не "слідувати" політиці США щодо Тайваню назвали "геніальним рішенням".

Читайте також: ЄС закликає до діалогу після військових маневрів Китаю біля Тайваню

Конфлікт між США і Китаєм через Тайвань питання часу?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Прокурор з розслідування воєнних злочинів

Зеленський: Світ має відреагувати на відео страти українця

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Танк ЗСУ у Донецькій області, березень 2023 року

Чи вплине витік даних розвідки США на контрнаступ ЗСУ?

Чи вплине витік даних розвідки США на контрнаступ ЗСУ?

Політика20 год. тому
Карикатура: Статуя Свободи прикриває рукою трубу, що тече, з написом "USA secret"

Витік секретних документів США: як Пентагон залатає дірку?

Витік секретних документів США: як Пентагон залатає дірку?

Конфлікти21 год. тому
external

Українські шахтарі в часи війни: "Працюємо на оптимізмі"

Українські шахтарі в часи війни: "Працюємо на оптимізмі"

Суспільство23 год. тому02:01 хв.
Буксирована гаубиця М777 у США (архівне фото)

Яку зброю Україна отримує від Заходу

Яку зброю Україна отримує від Заходу

Конфлікти23 год. тому19 фото
external

Заміновані села на Харківщині: що робити з мінами на городі

Заміновані села на Харківщині: що робити з мінами на городі

Суспільство11 квітня 2023 р.02:27 хв.
Атомна електростанція Isar 2 у Німеччині

Німеччина закриває АЕС: влада - за, населення - проти

Німеччина закриває АЕС: влада - за, населення - проти

Політика11 квітня 2023 р.
На головну сторінку