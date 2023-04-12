Зменшення залежності від США набуває підтримки в ЄС - Мішель

Концепція "стратегічної автономії" ЄC від США стає все популярнішою в Європі, стверджує Шарль Мішель. За його словами, деякі європейські лідери, хоч і не говорять цього прямо, але розділяють позицію Еммануеля Макрона.

Європейські лідери стають все більше прихильними до позиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо "стратегічної автономії" від США, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв'ю французькому телевізійному шоу La Faute à l'Europe, яке має вийти у середу, 12 квітня.

"Що стосується питання відносин зі Сполученими Штатами, то зрозуміло, що в Європейській Раді можуть бути нюанси та делікатні моменти. Деякі європейські лідери не робили би таких заяв, як Еммануель Макрон. Та я вважаю, що багато хто дійсно думає, як Макрон", - наводить видання Politico уривок з інтерв'ю Мішеля.

Він також зауважив, що за останні роки відбулася суттєва зміна у ставленні до концепції "стратегічної автономії" у відносинах зі США, хоча прихильність до альянсу з Вашингтоном зберігається. "Але якщо цей альянс зі Сполученими Штатами передбачає, що ми сліпо, систематично дотримуємося позиції США щодо всіх проблем, то - ні", - підкреслив Мішель.

Макрон хоче зменшити залежність від США та Китаю

Після нещодавнього візиту до Китаю Макрон зробив низку заяв щодо того, що суверенітет Європи може бути забезпечений лише за умови підвищення її конкурентоспроможності та зменшення впливу інших держав, особливо США.

У контексті конфлікту між Китаєм і Тайванем, він, зокрема, зауважив, що ЄС не має бути втягнений у "кризи, які не є нашими".

Читайте також: Генерал США прогнозує війну з Китаєм через два роки

Критика президента Франції

Такі заяви викликали нерозуміння й критику з боку багатьох політиків по обидві сторони Атлантики. Так, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що альянс зі США є "абсолютною основою" європейської безпеки. Експерт з питань зовнішньої політики від німецького Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) вважає, що своїми заявами Макрон ізолював себе в Європі і послабив ЄС.

Ще менш дипломатично висловився колишній президент США Дональд Трамп. За його словами, французький президент під час візиту до Китаю "цілував дупу" лідера країни Сі Цзіньпіна. Своєю чергою член Сенату США від Республіканської партії Марко Рубіо зауважив, що Вашингтону необхідно розуміти, чи виступає Макрон "від імені Європи".

Не зрозуміли коментарі французького лідера і на Тайвані. Високопоставлений тайванський політик задався питанням, чи не вийшли з моди основоположні ідеали Франції - свобода, рівність і братерство.

Натомість в Китаї пропозиції Макрона не "слідувати" політиці США щодо Тайваню назвали "геніальним рішенням".

Читайте також: ЄС закликає до діалогу після військових маневрів Китаю біля Тайваню