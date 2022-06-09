Загрози оточення ЗСУ на Луганщині наразі немає - Гайдай

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами четверга, 9 червня (час київський).

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Минулої доби російські окупанти продовжували масово обстрілювати Харків та населені пункти області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "У Харкові снаряди влучили в кафе, шкільну бібліотеку та магазин. Двоє людей загинули, четверо поранені. Ворог обстрілював с. Циркуни, Малоданилівську ОТГ, смт Коробочкине, смт Печеніги, Золочів, Барвінкове, Балаклію та Первомайський. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, склади та гаражі - сім людей отримали поранення", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

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Підрозділи східного угруповання військ РФ, ймовірно, активізували свої зусилля для просування на південь від Ізюма, йдеться у щоденному звіті військової розвідки міністерства оборони Великобританії. Просування Росії на Ізюмському напрямку зупинилося з квітня після того, як українські сили добре використали місцевість, щоб уповільнити російські війська. У районі Сєвєродонецька бої тривають, констатують у британській спецслужбі. У відомстві додають, що східна група військ Росії зазнала дуже великих втрат під час невдалого наступу на Київ і, попри намагання Росії з відновлення сил, її підрозділи, ймовірно, залишаються недоукомплектованими. Розвідка наголошує, що Росія, ймовірно, прагне відновити перевагу в регіоні, щоб чинити подальший тиск на Сєвєродонецьк і отримати можливість просуватися глибше в Донецьку область.

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Російські окупанти у Маріуполі відмовляються шукати тіла загиблих під завалами і остаточно перейшли до практики знесення будинків, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. "Лівобережний район. Район вулиць Московська та Володимирська… Скільки маріупольців загинуло і досі під цими завалами, ми вже не дізнаємось ніколи. Разом зі сміттям вони будуть поховані на Лівобережному сміттєзбірному полігоні", - написав він у Telegram.

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Втрати російської армії з початку вторгнення в Україну і станом на 9 червня становлять 31700 осіб особового вкладу, що на 200 військових більше, ніж добу тому. Про це вранці у середу повідомили у генеральному штабу Збройних сил України. Окрім того, за цей період російські окупанти втратили 1398 танків (+5 протягом останньої доби), 3438 бойових броньованих машин (+9), 711 артилерійських систем (+8), 213 реактивних систем залпового вогню, 212 літаків та 178 гелікоптерів, 13 кораблів та катерів.

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Багатоповерхову будівлю в Новоград-Волинському на Житомирщині було пошкоджено внаслідок влучання російської ракети. Армія РФ нанесла удар близько першої години ночі 9 червня, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай заявляє, що загрози оточення Збройних сил України в Луганській області наразі немає. "Цього (оточення українських захисників у Луганській області. - Ред.) дуже хоче Росія. Я спілкуюся з військовими, зараз загрози оточення немає. Наше командування контролює ситуацію. Так, вона важка, але контрольована", - наголосив Гайдай в інтерв'ю "РБК-Україна". Також окупантам не вдається перерізати трасу "Лисичанськ - Бахмут", щоб оточити українські війська.

Гайдай зазначив, що ЗСУ утримують частину Сєвєродонецька, про взяття якого росіяни заявили ще кілька днів тому. Він розповів, що в місті йдуть бої, окупанти кидають туди всі резерви та обстрілюють Сєвєродонецьк з різного озброєння та із застосуванням авіації. "Кілька днів тому українські спецназівці справді зайшли та зачистили майже половину міста. Коли росіяни це зрозуміли, то просто почали рівняти його із землею авіаударами та артилерією. Немає сенсу сидіти в якійсь багатоповерхівці й чекати, доки все зруйнують повністю. Тому наші зараз знову контролюють лише околицю міста", - розповів він. Голова ОВА вважає, що українським захисникам необхідно протриматися до того моменту, коли приїде достатня кількість далекобійної зброї, щоб можна було відтіснити артилерію ворога.

++09.47++

Японська машинобудівна компанія Mori Seiki, яка спеціалізується на виробництві верстатів, припинила бізнес у Росії. Завод в Ульяновську закрито, 200 співробітників цього підприємства звільнено, як і 70 співробітників у Москві. "У нас немає іншого вибору, окрім як бажати миру, але як компанія ми повинні дотримуватися правил", - заявив президент японської компанії Масахіко Морі виданню Asahi Shimbun. Верстати підпадають під суворі міжнародні правила та експортний контроль, оскільки їх може бути перепрофільовано на виробництво зброї, наголосило видання. За інформацією Asahi Shimbun, Mori Seiki стала першою великою японською компанією, яка згорнула діяльність у РФ після початку війни.

Розвідка: російські сили мають в 20 разів більш артилерії

++09.26++

Російські війська за кількістю артилерії перевершують українські сили у 20 разів, а за кількістю запасів боєприпасів - у 40 разів, повідомляє британське видання The Independent з посиланням на звіт розвідки. У звіті вперше висловлюється занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, а також йдеться про те, що українські сили обмежені радіусом дії артилерії у 15,5 милі, у той час як російські окупанти можуть завдавати ударів з відстані, яка є у 12 разів більшою. Жорстка битва на сході України має "серйозний деморалізуючий вплив на українські сили, а також цілком реальний матеріальний ефект. Кількість випадків дезертирства зростає з кожним тижнем", йдеться у звіті розвідки.

++08.52++

Американські військові розробили план навчання українських солдатів використанню західних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), повідомляє The Washington Post з посиланням на голову Комітету начальників штабів армії США генерала Марка Міллі. "Ми повинні почати це з раціональної та продуманої програми, яка навчить їх до рівня, за якого вони стануть ефективними", - цитує видання Міллі.

За його словами, "не буде нічого хорошого в тому, щоб просто кинути цю систему озброєння в бій". "Ви повинні бути навчені цьому, щоб максимально ефективно використати зброю як високоточну систему", - наголосив він. При цьому Міллі віддав належне українським артилеристам. "Українці є дуже гарними артилеристами. Дуже гарними навідниками. Вони є відмінними в артилерії", - зауважив генерал.

Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення Україні чергового пакету військової допомоги, який включає чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS. У свою чергу, влада Великобританії заявила, що відправить на Україну три реактивні системи залпового вогню M270.

Окупанти готують наступ на Слов'янськ - генштаб

++08.25++

Армія РФ готується до наступу на Слов'янськ і Барвінкове і продовжує обстріли цивільної інфраструктури по всій лінії фронту, повідомляють у щоденному зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці у четвер.

Тривають щоденні мінометні обстріли прикордонних населених пунктів Чернігівської і Сумської областей. На Харківському напрямку росіяни інтенсивно обстрілюють українські підрозділи з важкої артилерії. Крім того, армія РФ обстріляла цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївка, Чепіль та Уди. Тривають бої в районі Богородичного та Довгенького на межі Донецької і Харківської областей. Росіяни завдали ракетного удару по місту Краматорськ. Генштаб повідомляє, що армія РФ "продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєверодонецьк". Проте росіяни активно обстрілюють цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. У Тошківці і Катеринівці українські війська зупинили спробу штурму, армія РФ відступила, зазнавши втрат.

На Бахмутському напрямку зазнають обстрілів українські позиції поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір'я та Майорського. Також зазнали ракетних ударів Верхньокам'янка, Золоте, Берестове, Слов'янськ та Нью-Йорк.

Українські війська зупинили атаку в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха. За даними Генштабу, "на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу".

На Південнобузькому напрямку армія РФ застосувала артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське.

++08.02++

Російські сили, штурмуючи українські позиції у Сєвєродонецьку, одночасно прагнуть обійти українців у цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець, стверджує американський Інститут дослідження війни (ISW). Крім того, підрозділи армії РФ активізують операції на північному заході Херсонської області у відповідь на останні українські контратаки. Окупаційна влада, яка підтримується Росією, намагається створити умови для політичної інтеграції захоплених територій до складу РФ, але, ймовірно, діє непослідовно через відсутність об'єднуючої влади, зазначає ISW у щоденному зведенні.

++07.50++

Протягом 8 червня внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло чотири особи, ще 11 отримали поранення, повідомив ввечері у середу голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 8 червня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донбасу - трьох у Кураховому та одного в Авдіївці. Ще 11 цивільних сьогодні дістали поранення. Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині", - написав Кириленко в Telegram. Крім цього, "вдалося уточнити інформацію про чотирьох загиблих у Маріуполі, серед яких дві дитини".

++07.40++

Люксембург заморозив 4,267 мільярда євро, пов'язаних із російськими фізичними та юридичними особами, повідомив люксембурзький канал RTL Télé Lëtzebuerg. За його даними, йдеться про кошти на банківських рахунках та нерухомість. Приблизно 90 фізичних осіб і близько 1100 юридичних осіб було ідентифіковано як такі, що підпадають під санкції ЄС.

Дуда критикує Шольца за розмови з Путіним

++07.30++

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) та президента Франції Емманюеля Макрона за продовження ведення телефонних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. "Уражений усіма розмовами, які ведуться з Путіним, особливо канцлером Шольцем, президентом Емманюелем Макроном. Ці переговори ні до чого не призводять", - зазначив політик в інтерв'ю виданню Bild. За словами польського лідера, ці бесіди скоріше мають ефект "своєрідної легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, вчинені російською армією в Україні".

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++07.20++

Президент України Володимир Зеленський назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих за всю війну. "Сєвєродонецьк за підсумками і цієї доби - 105-го доби повномасштабної війни - залишається епіцентром протистояння на Донбасі", - сказав він у відеозверненні в середу ввечері. "Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих у цій війні", - додав він. За словами Зеленського, "багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу".

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