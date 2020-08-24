 Заговорити українською на Донбасі: дві історії з Луганщини | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Заговорити українською на Донбасі: дві історії з Луганщини

Перейти на українську на Донбасі досі означає стати "білою вороною". Проте у деяких людей на Луганщині бажання говорити рідною, хоч і вивченою мовою сильніше за конформізм. Навіщо це їм і чого вартує - в матеріалі DW.

Засідання Україномовного розмовного клубу в Сєвєродонецьку

Засідання "Україномовного розмовного клубу" в Сєвєродонецьку

Поки в Києві розмірковують про ширше використання російської мови на Донбасі, становище української навіть на підконтрольній уряду частині Донеччини і Луганщини залишається маргінальним, а знайти місце, де можна було би просто поспілкуватись українською, - той ще квест.

У Сєвєродонецьку, "столиці" вільної Луганщини, чи не єдина така можливість - "Україномовний розмовний клуб". Його створила львів'янка Мар'яна Вольська, яка працює в місцевій школі. На зустрічі клубу, що функціонує на волонтерських засадах без жодної підтримки місцевої влади, двічі на тиждень приходить зо два десятки людей, які вже в дорослому віці вирішили перейти на українську. Учасники клубу, переселенець з Луганська Віталій Солодкий і сєвєродонеччанка Оксана Чіпіжна, відверто розповіли DW про свій досвід "мовного переходу".

Поліцейський-переселенець Віталій Солодкий: "Казали, що українською дуже тяжко мене сприймати"

42-річний поліцейський Віталій Солодкий - постійний учасник "Україномовного розмовного клубу". У 2014-му році він із сім'єю виїхав з рідного Луганська, який захопили бойовики "ЛНР". Відтоді вирішив перейти на українську - спілкується нею і вдома, і на роботі в поліції.

Віталій Солодкий та засновниця Україномовного розмовного клубу Мар'яна Вольська

Віталій Солодкий та засновниця "Україномовного розмовного клубу" Мар'яна Вольська

Я вивчав українську мову в школі, але це була просто формальність - ну, є такий предмет і є. Я сприймав її як необхідність - я живу в Україні, я державний службовець і повинен знати цю мову. Вона була мені потрібна тільки для того, щоб працювати - і все. Зараз я вважаю, що це більше, ніж просто атрибут державності. Для мене це - самоіндентифікація, об'єднання нас як українців. 

Я змінив ставлення до української мови після того, як у 2014 році нашу територію окупували і нас фактично вигнали з місця проживання. Я думав, чому так сталося? Чому люди не підтримали Україну, чому вони захотіли Новоросію? І от одна з причин - це те, що люди не спілкувались українською, не відчували себе українцями фактично. І вони не знали Україну.

Я запропонував своїм дітям розмовляти українською, але вони поки що це не сприймають. Хоча вони і навчаються в українській школі, але в побуті розмовляють російською. Я не тисну на них - я працюю над собою і вважаю, що тільки своїм гарним прикладом зможу спонукати їх до цього.

Саме тому я прийшов в цей клуб, щоб спілкуватися з україномовними людьми - вдома в мене немає такої можливості. У мене так: я починаю з себе, а коли в мене вже піде, я думаю, мої рідні теж переходитимуть на українську.

Коли я починав розмовляти в родині українською, це було не зовсім мелодійно, скажімо так. І слова були - суржик. Рідним не дуже приємно було слухати, вони казали: "Ой, дуже тяжко тебе сприймати". Задяки тому, що я розмовляю тут у клубі, моя українська стала вже більш мелодійною. Дружина підтримує - ми можемо поговорити українською, але на постійній основі поки не розмовляємо, на жаль.

У мене в Сєвєродонецьку були ситуації, коли я звертався до людей українською, а мені казали: "Звертайся, будь ласка, до мене російською мовою, тому що я тебе так не сприймаю - я звик, що ти розмовляєш російською. А коли ти говориш українською, то через оці твої заминки ти виглядаєш як хвора людина або ніби не дуже доганяєш". Інколи я просив: "Мені це потрібно - якщо ти мене поважаєш, будь ласка, сприйми мене такого і все".

Утисків російськомовних я ніколи не відчував. Більше того - згідно із законодавством, я мав розмовляти українською мовою, але мене ніхто не примушував, і я міг спокійно розмовляти російською.

Я хотів би, щоб більше заохочувалося вивчення української мови, культури. Особисто мені дуже не вистачало подорожей Україною. Коли я навчався в школі, мене лише один раз в Москву вивезли, натомість я ніколи не був у Карпатах. Я лише в 2015 році з сім'єю поїхав в Карпати на відпочинок - і побачив людей, якими нас лякали, коли ми жили в Луганську. В дитинстві у мене таких подорожей Україною не було. Я бачив карту, знав, що є такі області, але сам там ніколи не був, з тамтешніми людьми ніколи не спілкувався. От цього, мені здається, бракує. Це можна було би робити на державному рівні для дітей - було би дуже круто.

Сєвєродонеччанка Оксана Чіпіжна: "Мене виховували російською, щоб було легше жити"

48-річна Оксана Чіпіжна - корінна сєвєродонеччанка, вся її родина походить з Луганщини. Рік тому Оксана наважилася перейти на українську, розмовляти якою прагнула все життя, але не мала з ким.

Оксана Чіпіжна

Оксана Чіпіжна хоче, щоб у Сєвєродонецьку був україномовний простір

Я народилася, виросла і завжди жила в Сєвєродонецьку. Навіть у 2014-му році звідси не виїздила.

Моя мама була вчителькою російської мови та літератури. Вона - луганчанка. Мій батько був україномовним до того, як почав навчатися у виші в Луганську. Батько на той час не бачив перспектив для української мови у Радянському Союзі, і тому мене виховували російською - щоб мені потім було легше жити.

Але я завжди відчувала себе українкою, тому що мій батько українець, моя бабуся була україномовною, вона мене доглядала до рочку в дитинстві, співала мені українських пісень. І мені завжди хотілося розмовляти цією мовою.

Може рік, як я усвідомила, що це дуже важливо, щоб мої онуки вже були україномовними. Я почала спілкуватися - спочатку письмово у соцмережах - виключно українською мовою.

Я намагаюся спілкуватись зі своїми друзями і знайомими українською, але не всі сприймають це позитивно. Їм дивно чути від мене українську - кажуть, що вона в мене не така гарна, як, можливо, у якихось зірок. Як Притула розмовляє - гарно, приємно.

Моя родина мене підтримує. Мої діти виховувалися в українських садочках і навчалися в українській школі. Тому вони, як і я - може, ще не дуже гарно - але намагаються спілкуватись зі мною українською в родинному колі. Але на роботі і серед своїх друзів вони спілкуються російською, на жаль.

Я ще не стала україномовною - я тільки намагаюся. Я опановую цю мову - вона мені рідна, близька. Я хочу мати україномовний простір для себе - можливість спілкуватися українською мовою. Бо в місті її немає - дуже мало людей спілкуються українською. Мені потрібна допомога, тому я тут.

Я прагну, щоб Сєвєродонецьк став україномовним і докладаю до цього своїх зусиль. Але це відбудеться не найближчим часом. Багато людей все ще перебуває в російськомовному інформаційному просторі. І, на жаль, держава мало сприяє тому, щоб тут був україномовний простір. Потрібні якісь концерти, заходи, фахівці - щоб лекції проводили, щоб якось допомагали. Як дівчина, яка приїхала і нас тут навчає (засновниця клубу Мар'яна Вольська. - Ред.).

Ми всі українці і повинні знати, любити свою українську культуру, свою мову і свої традиції - вони у нас тут є. Моя бабуся теж робила вишиванки - вони не такі, як у Львові, в Київській області або в Полтаві. Але у нас є свої українські традиції.

Дивитись відео 13:05

Як омбудсмен Тарас Кремінь збирається українізувати "слуг народу" (21.07.2020)

Також за темою

Українська мова на Луганщині, або Як львів'янка навчає Донбас "солов'їної" (24.08.2020) 24.08.2020

У той час, як у Києві розмірковують про необхідність змінити мовний закон, люди на Луганщині нарікають, що хотіли б мати більше можливостей для спілкування українською. У Сєвєродонецьку чи не єдина така локація - "Україномовний розмовний клуб".

Реклама

Докладно

Засідання Україномовного розмовного клубу в Сєвєродонецьку

Заговорити українською на Донбасі: дві історії з Луганщини

Навіщо вивчають українську поліцейський-біженець з Луганська і корінна сєвєродонеччанка - в матеріалі DW.  

Euroscheine (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

Коронавірус: мінекономіки ФРН подовжить підтримку бізнесу

Німеччина продовжить виплату державної допомоги підприємцям.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  