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Німецькі поліцейські під час операції зі звільнення заручників у Дрездені
Німецькі правоохоронці під час операції зі звільнення заручників у ДрезденіФото: Matthias Rietschel/REUTERS
ЗлочинністьНімеччина

Захоплення заручників у Дрездені: нападник загинув

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
17 хв. тому

Чоловік, який вранці напав на радіостанцію у Дрездені, а потім захопив заручників у торговельному центрі, був поранений під час затримання і пізніше помер. Поліція припускає, що він страждав на психічне захворювання.

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40-річний чоловік, який у суботу, 10 грудня, захопив двох людей у торговельному центрі Altmarktgalerie в Дрездені, був поранений під час звільнення заручників і пізніше помер. Про це повідомила поліція німецької землі Саксонія в Twitter. Заручники не постраждали.

Вранці чоловік, озброєний пістолетом, увірвався в будівлю місцевої радіостанції Radio Dresden і відкрив вогонь, працівники встигли сховатися в безпечному місці. Потім він попрямував на машині до центральної частини міста, де сховався в одному з приміщень косметично-господарського магазину DM у Altmarktgalerie.

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Людей із торговельного центру та прилеглих територій евакуювали. Поліція попросила місцевих мешканців і туристів триматися якомога далі від цього району. Розташований поблизу різдвяний ринок закрили.

Трохи згодом дрезденська поліція повідомила, що в одному з багатоквартирних будинків у міському районі Проліс знайшли вбиту 62-річну жінку, а в злочині запідозрили її 40-річного сина. Поліція пов'язує цей злочин із захопленням заручників у центрі Дрездена та припускає, що підозрюваний страждав на психічне захворювання.

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