Захист українців у ЄС подовжили ще на рік

4,1 мільйона біженців з України зможуть користуватися доступом до житла, ринку праці, соціального забезпечення та медичної допомоги у країнах ЄС до березня 2025 року.

Європейський Союз у четвер, 19 жовтня, офіційно ухвалив рішення про продовження терміну дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються в країнах ЄС від війни, до 4 березня 2025 року. Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

У країнах Євросоюзу офіційно зареєстровані 4,1 мільйона біженців з України. Завдяки механізму тимчасового захисту вони отримують права на проживання та доступ до житла, ринку праці, соціального забезпечення і медичної допомоги. Українці не мають подавати заяву на надання притулку та проходити тривалі процедури.

Цей механізм запровадили 4 березня 2022 року - невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Один раз його вже автоматично подовжували на рік. До сьогоднішнього рішення про пролонгацію він мав би діяти до березня 2024 року.

На переконання міністерства внутрішніх справ Німеччини, яка прийняла понад мільйон українців, допомога українським біженцям має тривати допоки не закінчиться агресія РФ.

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