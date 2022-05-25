Загін спецпризначення Нацгвардії України "Азов" у РФ хочуть визнати терористичною організацією

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями четверга, 26 травня (час київський).

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У правлячій Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) повідомили про неформальну домовленість країн НАТО не постачати в Україну західні бойові танки та БМП без попереднього узгодження. За даними німецької агенції новин dpa, в Альянсі побоюються, що Москва розцінить такі поставки як провокацію.

Як зазначив представник фракції СДПН у Бундестазі Вольфґанґ Гельміх (Wolfgang Hellmich), усі партнери по НАТО поки що дотримувалися цієї неформальної угоди, а комітет Бундестагу з оборони був "повністю поінформований" про угоди в середині травня. Гельміх також повідомляв раніше про рішення НАТО не постачати Україні важкі бойові танки - "ні Leclerc, ні Leopard".

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Дивитись відео 02:53 Дружини бійців "Азова" розповіли, чи вірять у визволення своїх чоловіків (18.05.2022)

Верховний суд Росії розгляне адміністративний позов генеральної прокуратури про визнання загону спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" терористичною організацією та заборону її діяльності в РФ. Як повідомили раніше "Інтерфаксу" у суді, засідання пройде у закритому від слухачів режимі. Зараз слідчий комітет Росії розслідує низку кримінальних справ щодо учасників полку "Азов", які, за версією Москви, "причетні до вбивства мирних громадян Донбасу".

Нагадаємо, полк "Азов" був заснований у 2014 році українськими радикальними націоналістами. Згодом полк був інтегрований у Нацгвардію як загін спеціального призначення. Саме існування "Азова" роками було улюбленою темою російської пропаганди. Оголосивши про "денацифікацію" як про офіційну мету війни, Росія прагне знищити тих, кого вона називає "нацистами".

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