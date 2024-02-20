Західні дипломати вшанували пам'ять героїв Небесної сотні

У День героїв Небесної сотні подружжя Зеленських та посли іноземних держав вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності в 2014 році.

У вівторок, 20 лютого, в День героїв Небесної сотні, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності в 2014 році.

Президентське подружжя встановило лампадки біля пам'ятного хреста на місці загибелі активістів на Алеї героїв Небесної сотні в центрі Києва.

У церемонії також взяли участь представники іноземних дипломатичних установ.

Зокрема, посолка США в Україні Бріджит Брікс зазначила, що українці віддали життя за право обирати власне майбутнє та запевнила, що Сполучені Штати "непохитно стоять з українцями".

А тимчасовий повірений посольства Великобританії Ніколас Гаррокс у відеозверненні, записаному українською мовою, зазначив, що "вже 10 років мільйони українців борються проти тиранії за свободу, ідентичність та власне місце під сонцем".

Дописи до Дня героїв Небесної сотні зробили багато західних дипломатичних місій, зокрема Німеччини в Україні.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula Gertrud von der Leyen) висловила переконання, що "Україна переможе і займе своє місце в Європейському Союзі" (Революція Гідності до трагічних подій мала назву Євромайдан, оскільки кияни вийшли протестувати на Майдан Незалежності проти призупинення підписання угоди про асоціацію з ЄС).

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