Захід готується до "екстремальних тактик" РФ - The Guardian
Олександра Іванова
3 год. тому
На саміті міністрів закордонних справ країн G7 у Японії британські чиновники заявили про необхідність бути готовими до того, що Росія вдасться до "екстремальних тактик", намагаючись втримати окуповані території України.
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Західні лідери готуються до того, що президент Росії Володимир Путін у відповідь на очікуваний контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) залучить "всі інструменти, які в нього залишилися", включно з погрозою застосування ядерної зброї та кібератаками, йдеться в статті британського видання The Guardian від 18 квітня.
"Британські посадовці на саміті міністрів закордонних справ Великої сімки (G7) у Японії заявили, що очікують від Росії дій у відповідь та "мають бути готовими" до екстремальних тактик, коли та намагається втримати українську територію", - йдеться в публікації.
Як пише видання, на переговорах щодо "майбутніх перспектив" врегулювання війни відбувався "відкритий обмін думками". Так, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що війна, ймовірно, завершиться за столом переговорів. Водночас джерела видання в британському міністерстві закордонних справ наголосили, що для Путіна "єдиний спосіб остаточно розв'язати конфлікт" - це виведення військ РФ із анексованого Криму, а для Заходу - надання Києву "інструментів для завершення роботи".
За даними The Guardian, 17 квітня група колишніх високопоставлених дипломатів і військових радників висловила думку, що війна в Україні може зайти в глухий кут, якщо Захід не піде "ва-банк" і не збільшить рівень військової підтримки. Водночас, попри тиск України з закликами збільшити масштаби військової допомоги, включно з наданням винищувачів, Великобританія вважає, що надає "те, що потрібно", і так здійснюючи поставки зі своїх запасів "на чорний день", пише видання.