Захід готується до "екстремальних тактик" РФ - The Guardian

На саміті міністрів закордонних справ країн G7 у Японії британські чиновники заявили про необхідність бути готовими до того, що Росія вдасться до "екстремальних тактик", намагаючись втримати окуповані території України.

Західні лідери готуються до того, що президент Росії Володимир Путін у відповідь на очікуваний контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) залучить "всі інструменти, які в нього залишилися", включно з погрозою застосування ядерної зброї та кібератаками, йдеться в статті британського видання The Guardian від 18 квітня.

"Британські посадовці на саміті міністрів закордонних справ Великої сімки (G7) у Японії заявили, що очікують від Росії дій у відповідь та "мають бути готовими" до екстремальних тактик, коли та намагається втримати українську територію", - йдеться в публікації.

Як пише видання, на переговорах щодо "майбутніх перспектив" врегулювання війни відбувався "відкритий обмін думками". Так, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що війна, ймовірно, завершиться за столом переговорів. Водночас джерела видання в британському міністерстві закордонних справ наголосили, що для Путіна "єдиний спосіб остаточно розв'язати конфлікт" - це виведення військ РФ із анексованого Криму, а для Заходу - надання Києву "інструментів для завершення роботи".

За даними The Guardian, 17 квітня група колишніх високопоставлених дипломатів і військових радників висловила думку, що війна в Україні може зайти в глухий кут, якщо Захід не піде "ва-банк" і не збільшить рівень військової підтримки. Водночас, попри тиск України з закликами збільшити масштаби військової допомоги, включно з наданням винищувачів, Великобританія вважає, що надає "те, що потрібно", і так здійснюючи поставки зі своїх запасів "на чорний день", пише видання.

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