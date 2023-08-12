Загроза вибуху: У Парижі евакуювали людей з Ейфелевої вежі

Три поверхи Ейфелевої вежі та прилегла до неї територія були евакуйовані через загрозу вибуху. Тривога виявилася хибною, тож вежу знову відкрили для відвідувачів.

У Парижі через повідомлення про бомбу, що надійшло в поліцію, евакуювали відвідувачів і працівників Ейфелевої вежі, повідомляють французькі ЗМІ в суботу, 12 серпня.

Як передає телеканал BFMTV з посиланням на джерело в поліції, евакуація, яка почалася близько полудня, стосувалася трьох поверхів вежі, а також прилеглої до неї площі. На місце прибули сапери для перевірки на наявність вибухових речовин.

Інформацію про евакуацію також підтвердила виданню Le Parisien компанія Sete, що займається експлуатацією Ейфелевої вежі. "Це звичайна процедура у подібних ситуаціях, які, однак, трапляються рідко", - розповіла речниця компанії.

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Вибухівки не знайшли, тож вежу знову відрили для відвідувачів

Як дізналися журналісти інформагенції dpa з джерел у поліції, під час оголошеної евакуації близько 4000 людей були змушені покинути територію і площу. Однак у другій половині дня було дано відбій - після перевірки на місці на наявність вибухівки виявилося, що тривога була хибна.

Згодом райрада сьомого округу Парижа повідомила на онлайн-платформі X, раніше відомій як Twitter, що вежа знову відкрита для відвідувачів.

Щороку Ейфелеву вежу відвідують близько семи мільйонів людей, нагадує dpa.