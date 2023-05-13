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Дим після ракетних ударів по Сектору Гази
Дим після ракетних ударів по Сектору ГазиФото: Hatem Moussa/AP Photo/picture alliance
КонфліктиІзраїль

Ізраїль відкинув можливість перемир'я в Секторі Гази

Олександр Куницький
41 хв. тому

Перемир'я, запропановане за посередництва Єгипту, Ізраїль вважає наразі неможливим. За п'ять днів обстрілів загинули щонайменше один ізраїльтянин та 33 палестинця.

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Ізраїль виключив можливість перемир'я найближчим часом із радикальним палестинським угрупованням "Ісламський джихад" в Секторі Гази. Про це заявив радник із національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі в суботу, 13 травня.

"Ми не ведемо переговорів про припинення вогню", - сказав Ханегбі, додавши, що головним пріоритетом Ізраїлю зараз є вогонь по бойовиках, повідомляє Reuters.

Своєю чергою "Ісламський джихад" заявив, що "готувався до багатомісячної конфронтації" і тому продовжуватиме ракетні обстріли Ізраїлю. Таким чином сторони відкинули пропозиції Єгипту про перемир'я. Палестинський чиновник, знайомий з переговорами, назвав їх "складними" і "жорсткими", але додав, що Каїр продовжує докладати зусиль щодо угоди.

Причини загострення

Обстріли між Ізраїлем та "Ісламським джихадом" тривають п'ятий день. Чергове загострення відбулося після смерті в ізраїльській в'язниці високопоставленого представника "Ісламського джихаду" після багатомісячного голодування. Радикали в Секторі Гази оголосили про "удари відплати", після чого територію Ізраїлю протягом кількох днів обстрілювали ракетами.

У відповідь ізраїльські військові завдали ударів по командним центрам "Ісламського джихаду" та ракетним установкам у Газі. Також у центральній частині Сектора Гази був зруйнований будинок та пошкоджена лікарня. За даними Збройних сил Ізраїлю, "Ісламський джихад" навмисне розміщує свої командні центри у житлових районах. Наразі відомо про загибель шістьох вищих командирів "Ісламського джихаду". Загалом внаслідок обстрілів вже загинули щонайменше 33 палестинця та один ізраїльтянин.

"Ісламський джихад" за п'ять днів по території Ізраїлю випустив понад тисячу ракет. За даними Ізраїлю, перед початком обстрілів палестинське угруповання  накопичило шість тисяч ракет, що дозволить продовжити обстріли ще протягом кількох днів.

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