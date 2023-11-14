Загострення на Сході: росіяни наступають на кількох напрямах

На декількох східних напрямках триває наступ російських військ, повідомив Олександр Сирський. Зокрема, вони ведуть штурми на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах.

Російські війська продовжують наступальні дії одночасно на декількох східних напрямках, повідомив у вівторок, 14 листопада, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Зокрема, попри великі втрати росіяни атакують наші частини, які обороняються в районі Куп'янська (…) На півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу, шляхом проведення контратак", - написав він у Telegram.

Крім того, російська армія збільшила інтенсивність використання дронів-камікадзе, зауважив командувач. Втім, Сили оборони України "розбивають усі плани та намагання окупантів захопити нашу землю".

Складна ситуація на сході і півдні

Про те, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, повідомив у вечірньому зведенні у вівторок і генеральний штаб ЗСУ. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень, російські війська завдали чотири ракетних та 42 авіаційних удари, здійснили 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп'янському українські війська відбили сім штурмів в районах Синьківки та Петропавлівки. На Лиманському - росіяни вели безуспішний наступ в районі Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку тривали штурми підрозділів РФ поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. На Авдіївському - безуспішні штурмові дії росіяни провели в районах Авдіївки, Северного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського. Силами оборони відбито 15 атак.

На Мар'їнському напрямку за підтримки авіації російська армія безуспішно наступала районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Тут ЗСУ відбили 18 атак. На Шахтарському - штурмові дії проходили в районі Старомайорського.

За два тижні війська РФ втратили понад чотири тисячі людей

Крім того, Олександр Сирський повідомив, що за два тижні в районі відповідальності Оперативно-стратегічнеого угруповання військ "Хортиця" російські окупанти втратили понад чотири тисячі людей, також знищено та пошкоджено понад 500 одиниць військової техніки окупантів.

"Ворог щодня втрачає свої наступальні спроможності", - наголосив командувач.

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