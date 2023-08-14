  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Загинув в.о. посла України у Вірменії

Роман Губа
2 год. тому

За повідомленнями вірменських ЗМІ, тимчасовий повірений в справах України у Єревані Олександр Сенченко потонув у озері Севан.

https://p.dw.com/p/4V816
Єреван, столиця Вірменії
Єреван, столиця ВірменіїФото: picture alliance / VisualEyze

Міністерство закордонних справ (МЗС) України підтвердило в понеділок, 14 серпня, загибель дипломата Олександра Сенченка, який виконував у Вірменії обов'язки посла.

"МЗС України з глибоким сумом сповіщає про трагічну смерть 13 серпня 2023 року досвідченого і висококваліфікованого дипломата, тимчасового повіреного у справах України в Республіці Вірменія Олександра Анатолійовича Сенченка. МЗС висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого у зв'язку з цією непоправною втратою", - йдеться в повідомленні.

Міністерство не уточнює причини загибелі дипломата. За даними вірменських ЗМІ, він потонув у озері Севан.

Сенченко працював у МЗС з 2003 року на різних посадах у кількох департаментах, а також у дипломатичних установах України в Росїї, Азербайджані та Вірменії.

Пропустити розділ Топтема

Топтема

МЗС України

Обстріл суховантажу: Київ висловив солідарність з Туреччиною

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ракети Taurus, підвішені до літака Tornado

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Конфлікти12 хв. тому
Ракетні війська Китаю - це стратегічні сили, що відповідають і за ядерне стримування його супротивників

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Політика2 год. тому
Позитивний тест на коронавірус

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

Здоров'я2 год. тому
external

Ядерні відходи: що з ними робити? Досвід Фінляндії

Ядерні відходи: що з ними робити? Досвід Фінляндії

Природа й екологія3 год. тому07:34 хв.
Український зерновий корабель перетинає "Босфор" у рамках "зернової угоди"

Чорне море та його стратегічне значення

Чорне море та його стратегічне значення

Економіка12 серпня 2023 р.
Німецькі ракети Taurus

Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає

Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає

Конфлікти11 серпня 2023 р.
На головну сторінку