Загинув в.о. посла України у Вірменії

За повідомленнями вірменських ЗМІ, тимчасовий повірений в справах України у Єревані Олександр Сенченко потонув у озері Севан.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України підтвердило в понеділок, 14 серпня, загибель дипломата Олександра Сенченка, який виконував у Вірменії обов'язки посла.

"МЗС України з глибоким сумом сповіщає про трагічну смерть 13 серпня 2023 року досвідченого і висококваліфікованого дипломата, тимчасового повіреного у справах України в Республіці Вірменія Олександра Анатолійовича Сенченка. МЗС висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого у зв'язку з цією непоправною втратою", - йдеться в повідомленні.

Міністерство не уточнює причини загибелі дипломата. За даними вірменських ЗМІ, він потонув у озері Севан.

Сенченко працював у МЗС з 2003 року на різних посадах у кількох департаментах, а також у дипломатичних установах України в Росїї, Азербайджані та Вірменії.