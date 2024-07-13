Загибель українки: судовий процес над Болдуїном припинено

Суддя обґрунтувала рішення про припинення справи щодо Болдуїна тим, що від захисту навмисно приховували докази. Поліції були надано бойові набої, про існування яких адвокатам не було повідомлено раніше.

Судовий процес щодо 66-річного американського актора, зірки ГоллівудаАлека Болдуїна через смертельний постріл в операторку Галину Гатчинс, що тривав майже три роки, був припинений у п'ятницю, 12 липня. Як передає агенція CBS News, суддя в американському штаті Нью-Мексико Мері Марлоу Соммер задовольнила прохання адвокатів голлівудської зірки та обґрунтувала це рішення тим, що від захисту навмисно приховувалися докази.

Новий етап судового розгляду, що розпочався 10 липня, на третій день несподівано повернув на інше, пише агенція AFP. Адвокат Болдуїна Алекс Спіро надав докази того, що поліція мала в розпорядженні бойові патрони, про існування яких адвокатам Болдуїна не було повідомлено. На підставі цих нових даних суддя ухвалила, що мовчання з боку обвинувачення було навмисним і упередженим стосовно обвинуваченого.

Крім того, під час засідання Ерлінда Джонсон, одна з двох прокурорк, задіяних у процесі подала у відставку, а друга - Карі Моррісі - була викликана для допиту захистом як свідок. Після нього суддя винесла рішення про припинення справи з упередженням - це означає, що вона припиняється назавжди і не може бути повернута до суду у майбутньому.

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Як передає видання Daily Mail, 10 липня суду та присяжним був представлений запис із натільної камери, зроблений заступником шерифа округу Санта-Фе Ніколасом Лефлером, який був викликаний як перший свідок у справі. Відео було знято на знімальному майданчику фільму "Іржа", режисером та продюсером якого виступив Алек Болдуїн.

На кадрах з камери видно, як Гатчинс лежить на спині на знімальному майданчику після пострілу, з її тіла стирчать трубки і до неї під'їжджають медичні працівники. Декілька парамедиків піднімають операторку на ношах і надягають їй на рот кисневу маску. Болдуїну непросто було спостерігати за тим, що відбувається, він хвилювався і прикладав долоню до чола, зазначає агенція.

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Бутафорці - півтора року, помічнику режисера - 6 місяців умовно

27-річну бутафорку Ханну Гутьєрес-Рід, яка зарядила по недбалості пістолет Болдуїна бойовими патронами, журі присяжних визнало винною в ненавмисному вбивстві операторки. Суд засудив її до 18 місяців в'язниці.

За даними прокуратури, вона недбало виконувала свої обов'язки і погано стежила за понад 20 одиницями зброї, що використовувалися на зйомках. Зі свого боку, адвокати просили призначити умовне покарання, стверджуючи, що правила техніки безпеки порушувалися й іншими членами знімальної групи, а смерть операторки сталася внаслідок трагічного збігу обставин.

Наприкінці березня асистента режисера Девіда Холлса, який відповідав на зйомках за безпеку, засудили до шести місяців позбавлення волі умовно. Він визнав себе винним у рамках угоди зі стороною обвинувачення.

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Бойові патрони на зйомках

Трагедія на зйомках фільму "Іржа" сталася 21 жовтня 2021 року. В одній зі сцен виконавець головної ролі та продюсер картини Алек Болдуїн мав стріляти з пістолета 45-го калібру, але, як виявилося, реквізитна зброя була заряджена не холостими, а бойовими патронами. Болдуїн влучив у 42-річну операторку, уродженку України Галину Гатчинс. Від отриманих поранень вона померла в лікарні. Крім того, було поранена режисерка картини Джоел Соуза. Зйомки фільму на час розслідування припинили.

Через те, що сталося, Болдуїну також були пред'явлені обвинувачення в ненавмисному вбивстві. Сам актор заперечував, що натиснув на курок, направивши зброю до камери, за якою працювала оператор. Проте експерти з ФБР та незалежні експерти зі зброї констатували, що без натискання на курок пострілу не було б.

З червня 2023 року зйомки "Іржі" продовжилися. Вдівець загиблої операторки Метью Гатчинс приєднався до проєкту як виконавчий продюсер. Це рішення було частиною позасудової угоди - натомість він відкликав свій цивільний позов.