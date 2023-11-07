Загибель Частякова розслідують за двома кваліфікаціями

Слідчі спецпрокуратури розслідують загибель Геннадія Частякова за двома кваліфікаціями - умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. У МВС припускають, що до трагедії призвело необережне поводження з гранатою.

Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону розслідує обставини загибелі майора Геннадія Частякова, який підірвався на подарованій гранаті у власній оселі, за двома кваліфікаціями - умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Це випливає з повідомлення, яке поширила в вівторок, 7 листопада, пресслужба слідчого органу.

"Кримінальне провадження відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 115 (умисне вбивство - Ред.) та частиною першою статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами - Ред.) КК України, - йдеться у повідомленні. - Наразі встановлюються причини та обставини події, тривають допити очевидців та свідків, готується проведення комплексу експертиз".

У відомстві також наводять версію, оприлюднену раніше міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком - загиблий у день народження повернувся додому з подарунками від колег, серед них був ящик, у якому, зокрема, знаходилось шість гранат західного зразка з маркуванням Д5. Одну з гранат взяв до рук син військовослужбовця. Забираючи в дитини боєприпас, офіцер висмикнув кільце, що спровокувало вибух, розповідають у спецпрокуратурі.

На місці події правоохоронці вилучили ще п'ять подібних гранат. Під час проведення невідкладного обшуку у колеги військовослужбовця, який подарував йому цю коробку, вилучено два аналогічних боєприпаси, повідомили у прокуратурі.

МВС схиляється до версії з нещасним випадком

Водночас речниця міністерства внутрішніх справ (МВС) України Мар'яна Рева в ефірі національного телемарафону заявила, що наявні ознаки вказують на нещасний випадок як причину смерті Частякова. "За тією інформацією, яка зібрана наразі, ми можемо стверджувати, що це був саме нещасний випадок, саме необережне поводження з боєприпасом, - сказала Рева. - Станом на зараз поліція розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі людини та необережного поводження з боєприпасами. Але не виключено, що ця справа буде перекваліфікована у відповідності до зібраних доказів. Наразі якусь іншу інформацію прокоментувати я не можу".

Вилучені боєприпаси направлені на експертизу, яка встановить їхній вид. Далі правоохоронці мають визначити шляхи надходження цих боєприпасів, на яких підставах вони були передані іншим особам, додала вона. Хоча, за словами Реви, вже відомо, що граната, яка вибухнула в руках загиблого, була подарунком. "У нас є свідчення цієї особи, яка подарувала цей презент. Він був у вигляді коробки, всередині знаходилась пляшка алкоголю та шість гранат", - розповіла Рева. За її словами, чоловік, який подарував Частякову цю коробку, стверджує, що наголосив, що гранати - бойові. "Але, очевидно, на жаль, ці слова не сприйняв всерйоз загиблий, і, на жаль, ми маємо таку жахливу трагедію", - сказала Рева.

Національна поліція України повідомляла раніше, що трагедія трапилася у житловому комплексі в селі Чайки на Київщині. За даними правоохоронців, також постраждав 13-річний син загиблого - він зазнав важких поранень і перебуває під наглядом лікарів. За даними спецпрокуратури, незначних поранень зазнала й донька загиблого.

Нагадаємо, загиблий Геннадій Частяков був помічником головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного, який публічно відреагував на новину про загибель підлеглого. У дописі в своєму Telegram-каналі Залужний запевнив, що з початку повномасштабного вторгнення Частяков був для нього "надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України й боротьбі з російською агресією".