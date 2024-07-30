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Закон і право

Загибель людей біля укриття: охоронця засудили до 4 років

Анастасія Шепелева
30 липня 2024 р.

Суд трактував дії охоронця як завідоме залишення людей в небезпеці при наявності змоги надати їм допомогу та призначив покарання у вигляді чотирьох років ув'язнення.

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Кратер від уламків російської ракети, внаслідок падіння яких загинули троє людей в Києві 1 червня 2023 року
Кратер від уламків російської ракети, внаслідок падіння яких загинули троє людей в Києві 1 червня 2023 рокуФото: AFP via Getty Images

Деснянський районний суд міста Києва визнав винним та засудив до чотирьох років ув'язнення охоронця лікарні, який не відчинив двері для доступу до укриття під час атаки військ РФ на столицю 1 червня 2023 року, що призвело до загибелі трьох людей.

"Прокурором у суді доведено, що охоронець КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" під час оголошення сигналу "повітряна тривога" в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя", - йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури у середу, 30 липня.

Суд трактував його дії як завідоме залишення людей в небезпеці при наявності змоги надати їм допомогу під час ракетного обстрілу Києва військами РФ, яке призвело до загибелі трьох людей, серед яких 9-річна дівчинка. Загибель малолітньої дитини є обставиною, що обтяжує покарання, нагадали в прокуратурі. Там зазначили, що обвинувачений своєї вини не визнав та не розкаявся.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року росіяни атакували Київ балістичними ракетами типу "Іскандер-М" і "Іскандер-К".  Сили ППО ліквідували 10 із 10 випущених ракет, але в Деснянському районі внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей загинули троє людей - дві жінки та дев'ятирічна дитина. Вони намагалися потрапити до укриття поліклініки, але їм не відкрили.

Після трагедії в Україні розпочали масштабну перевірку укриттів. Як повідомили за результатами перевірки у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 23,6 відсотка перевірених укриттів виявилися непридатними до використання. Зачиненими виявилися 9,3 відсотка укриттів. 0,6 відсотка від загальної кількості укриттів не змогли оглянути через бойові дії.

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