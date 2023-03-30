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Витік газу на місці вибухів
Витік газу на місці вибухівФото: Danish Defence Command/dpa/picture alliance
ПолітикаДанія

Об'єкт біля "Північного потоку-2" виявився димовим буєм

Анастасія Шепелева | Євген Жуков
29 хв. тому

З дна Балтійського моря підняли підозрілий предмет біля труби "Північного потоку - 2". Ним виявився звичайний димовий буй.

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З дна Балтійського моря підняли предмет, виявлений поблизу газопроводу "Північний потік - 2". Як повідомило в середу, 29 березня, Данське енергетичне агентство (DEA) з посиланням на військових, підйом об'єкта з глибини 73 метри завершили напередодні, 28 березня. При цьому був присутній представник компанії-власника газопроводу, Nord Stream 2 AG. Розслідування показало, що об'єкт був порожнім димовим буєм, який використовують для візуального маркування, як і припускали раніше.

Циліндричний об'єкт заввишки близько 40 сантиметрів і 10 см у діаметрі не становить загрози безпеці, наголошується в заяві Данського енергетичного агентства.

Днями DEA повідомило, що виявило поруч із підірваним газопроводом "Північний потік-2" невідомий "загадковий" об'єкт і запросило компанію Nord Stream 2 AG, 51 відсоток у капіталі якої контролює  російський державний монополіст - компанія "Газпром", взяти участь в операції з його підняття з дна.

У Кремлі назвали це рішення "позитивною новиною, коли власника трубопроводу запрошують узяти участь у дуже важливих етапах розслідування". Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков припустив, що об'єкт, "судячи з усього", має стосунок до "терористичного акту".

Між тим, як повідомив німецький новинний портал t-online, незадовго до вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" у вересні 2022 до місця події прямували військові судна РФ з обладнанням для встановлення вибухових пристроїв.

Вибухи на "Північних потоках"

26 вересня 2022 року на двох нитках "Північного потоку", а потім і на "Північному потоці - 2" було виявлено загалом чотири витоки. Перед тим сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували в тому самому районі сильні підводні вибухи.

Розслідування причин пошкодження проводять у Німеччині, Данії та Швеції. Жодних достовірних даних про причини вибухів поки що немає.

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