211-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 22 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 22 вересня (час київський).

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру київському блогеру, який нібито поширював російську пропаганду.

Як ідеться у повідомленні СБУ, він займався дискредитацією військовослужбовців Збройних сил України та співробітників правоохоронних органів, для чого знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських бійців у Києві. "У своїх стрімах він ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їхні обличчя та номерні знаки автомобілів. Відзняті "сюжети" викладав на власній інтернет-платформі та розповсюджував через соцмережі, - сказано в пресрелізі.

За даними спецслужби, контент широко використовували російські пропагандисти для підготовки замовних ефірів і фейкових "новин" щодо ситуації в Україні. Крім того, за даними правоохоронців, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за оприлюднення публікацій на підтримку сил оборони.

СБУ не повідомляє особу блогера, але на опублікованих скріншотах зображений логотип, схожий до сайту dtp.kiev.ua. Засновником цього сайту є Влад Антонов.

++13.40++

Латвія за пожертви закупить для ЗСУ дрони та позашляховики

Зібрані у Латвії 900 тисяч євро на Bayraktar для Збройних сил України спрямують на закупівлю 45 тактичних безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків для української армії.

"З огляду на сучасну військову ситуацію, а також на тривалість збору коштів в рамках цього проєкту, його організаторами та учасниками було запропоновано використати зібрані пожертви на придбання 45 тактичних безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків для ЗСУ, які можуть бути готові до відправки у найближчий час", - повідомили в посольстві України у Латвії. Організатори вже звернулися до усіх благодійників, які переказали гроші, щоб отримати дозвіл на зміну цілі проєкту.

++13.09++

Світовий банк виділив перші кошти для інвестицій в Україну з початку війни

Світовий банк виділив Україні перші кошти для інвестицій з початку війни, повідомляє міністерство економіки.

"Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, виділила 30 мільйонів доларів для інвестицій в Україну та Молдову. Це будуть перші інвестиції IFC в Україну з початку повномасштабної війни, що розпочалась у лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що "це має стати позитивним сигналом і для інших потенційних інвесторів".

++12.42++

Мобілізація в РФ не завадить Україні звільняти території до весни - ISW

Часткова мобілізація в Росії не позбавить Україну можливості звільнити більшу частину окупованої території до весни, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін оголосив "часткову мобілізацію" в РФ на війну в Україні 21 вересня Фото: Russian Presidential Press and Information Office/Russian Look/picture alliance

Аналітики пояснюють, що дуже мало російських резервістів, крім тих, які зараз воюють в Україні, мають бойовий досвід, а щоби привести мобілізованих у бойову готовність, процес їхнього навчання повинен тривати тижні, якщо не місяці.

Військова розвідка міністерства оборони Великобританії також вважає, що нові формуванням російських військ навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців. "(Президент РФ Володими. - Ред.) Путін йде на значний політичний ризик у надії отримати необхідну бойову силу. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - йдеться у щоденному звіті розвідки.

Читайте детальніше: Мобілізація в РФ не завадить Україні звільняти території до весни - ISW

++12.16++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відкрив у Нью-Йорку разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою захід UN Global Compact, присвячений післявоєнній відбудові України.

"Потенціал плану відновлення, який складає 750 мільярдів доларів, дозволяє зацікавити міжнародні корпорації та інвесторів, аби вони планували участь в українському відновленні вже зараз. Важливим аспектом ми вбачаємо створення неформальної тристоронньої платформи, яка включатиме українську владу, міжнародних партнерів, а також українське громадянське суспільство та бізнес. Саме приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови", - написав Шмигаль у Telegram.

++11.47++

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес порівняв оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації зі створенням німецьким диктатором Адольфом Гітлером в останні місяці перед його поразкою у Другій світовій війні фольксштурму - загонів, до яких примусово призивали чоловіків, а згодом і жінок, які ще не пішли на фронт. З їхньою допомогою нацистський режим намагався запобігти своїй поразці, крім того, вони були частиною зусиль нацистської пропаганди.

В ефірі німецького телеканалу ZDF Ходжес нагадав, що Гітлер "забирав з вулиць хлопчиків і людей похилого віку та одягав їх в уніформи, тому що перебував у такому відчайдушному становищі". Путін також "перебуває у відчаї та намагається знайти якийсь спосіб переламати ситуацію", переконаний американський генерал у відставці. Він назвав рішення Путіна "стратегічною помилкою".

++11.20++

Французький актор Ален Делон візьме 23 вересня інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського. Це проанонсував телеканал BFMTV.

Раніше Делон брав участь у спеціальній програмі цього каналу про українського поета Тараса Шевченка, в якій прочитав кілька рядків його вірша.Востаннє 86-річний актор актор з'являвся на публіці рік тому. Днями він висловив свою підтримку українському народу в війні, розв'язаній проти нього Росією.

++11.11++

Російська армія завдала ввечері 21 вересня удару по підприємству в Краматорську та обстріляла школу мистецтв у Часовому Яру касетними боєприпасами, повідомив вранці голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Вранці під масований обстріл з боку РФ потрапила Авдіївка. В Бахмутській громаді внаслідок ударів по приватному сектору поранені двоє людей.

За минулу добу на Донеччині через російські обстріли загинули п'ятеро мирних жителів, ще 12 людей отримали поранення.

++10.49++

На акціях проти мобілізації в РФ затримали понад 1300 осіб

У Росії на акціях протестів проти мобілізації на війну в Україні 21 вересня затримали не менше 1300 людей у 39 містах.

Фото: Reuters Photographer/REUTERS

Найбільше затриманих у Москві (понад 500) та Санкт-Петербурзі (майже 500), повідомляє правозахисний проєкт "ОВД-Інфо".

На них складають протоколи за статтею про так звану "дискредитацію армії" РФ.

Крім того, за даними правозахисників і журналістів, у Москві в декількох відділах поліції, затриманим намагаються вручити повістки у військкомати.

Читайте детальніше: У Росії на акціях протесту проти мобілізації затримали понад 1300 осіб

++10.28++

Фінляндія збирається повністю заборонити російським туристам в'їжджати на її територію. Міністр закордонних справ країни Пекка Гаавісто повідомив на пресконференції, що цим питанням вже займаються експерти з різних міністерств. "Сьогодні ми вирішили розпочати підготовку національного рішення, як ми обмежимо або повністю заборонимо цей туристичний потік. І це національне рішення може включати новий закон, який буде прийнятий дуже швидко, або зміну нинішніх правил", - цитує слова Гаавісто фінська газета Iltalehti. "Фінляндія не хоче бути транзитною стороною для шенгенських віз, виданих іншими виданими державами, і ми хочемо взяти це рух під контроль", - наголосив міністр.

Читайте також: Країни Балтії і Польща закрили в'їзд для туристів з Росії

++10.01++

ЄС може затвердити восьмий пакет санкцій щодо РФ у середині жовтня

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив оголошення в РФ часткової мобілізації, підтримку псевдореферендумів на окупованих територіях України та ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна. Він наголосив, що Росія, її політичне керівництво та всі причетні до організації так званих "референдумів", а також до інших порушень міжнародного права будуть притягнуті до відповідальності, а додаткові санкції щодо РФ запровадять якомога швидше.

Жозеп Боррель Фото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

Після його заяви міністри закордонних справ ЄС провели позачергову зустріч щодо нових санкцій до РФ. "Ми схвалимо нові обмежувальні заходи - як персональні, так і секторальні", - повідомив Боррель за підсумками зустрічі. На його думку, заява Путіна свідчить про паніку та відчай. "Очевидно, що Путін намагається знищити Україну", - сказав Боррель.

На зустрічі міністри домовились підготувати нові санкції щодо Росії та збільшити поставки зброї Україні. Зокрема, вони доручили своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій. Боррель не повідомив подробиць щодо типу санкцій та військової підтримки, але висловив переконання, що рішення буде "одностайним".

Міністри Євросоюзу проведуть наступну офіційну зустріч у середині жовтня. Тоді новий санкційний пакет може бути офіційно оформлений, зазначає Reuters.

++09.43++

Вночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу з боку РФ, пепередньо - з зенітно-ракетних систем С-300. Пошкоджені багатоповерхові будинки, газопровід, водогін. Жертв і постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Минулої доби російська армія тричі обстрілювала реактивними снарядами район Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія". Жертв і постраждалих також не було.

++09.22++

Близько півночі російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню "Град" Нікополь. По центральних кварталах міста випустили близько 20 снарядів. Загинув 35-річний чоловік. "У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів. Російські снаряди прилетіли й у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив обстріл і стели на Алеї пам'яті", - повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Кривому Розі через атаку російського дрона-камікадзе горіла двоповерхова будівля, але люди не постраждали.

++09.10++

Росія вдарила по готелю, електростанції та телевежі в Запоріжжі: є жертви

Росія вдарила по Запоріжжю та передмістю дев'ятьма ракетами. Одна з них влучила в готель у центральному парку. Під завалами є люди. На місці працюють рятувальники. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

У свою чергу голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що, за попередньою інформацією, відомо про одного загиблого, п'ятеро людей поранені.

Також влучили в електричну станцію. Південні громади Запорізького району лишились без світла. Крім того, влучили в телевежу.

++08.59++

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації.

"Канада засуджує безвідповідальну ескалацію Путіним війни, його часткову військову мобілізацію, його ядерні погрози. А також поспішні "референдуми" Росії, щоби спробувати анексувати частини України, - неприйнятні", - цитує слова Трюдо агентство Reuters.

Прем'єр запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну наданням військової допомоги та посиленням санкцій щодо Росії.

Читайте також: "Україну цим не налякати": в Європі відреагували на рішення Путіна про мобілізацію

++08.38++

Гендиректор МАГАТЕ хоче ще раз приїхати в Україну, а тоді - в РФ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі провів на полях генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку 21 вересня зустріч з міністрами закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та України Дмитром Кулебою.

За його словами, тривають "реальні переговори" щодо створення охоронної зони навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Він визнав, що конкретних результатів поки досягнути не вдалося, але зазначив, що за його враженням, усі сторони вважають важливим створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС. "Ми повинні визначитися якнайшвидше", - цитує агентство dpa слова Гроссі, який занепокоєний погіршенням ситуації на станції.

Гендиректор МАГАТЕ сподівається, що зможе здійснити ще один візит в Україну, а потім - у Росію, щоби продовжити переговори.

Читайте також: Зеленський - МАГАТЕ: Підтримаємо лише демілітаризовану "зону захисту ЗАЕС"

++08.28++

Росія завдала удару по Запоріжжю. "Інформація щодо постраждалих та руйнувань з'ясовується", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++08.20++

Росія здійснила в Україні близько 40 тисяч воєнних злочинів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який відкрив 21 вересня у Нью-Йорку виставку "Російські воєнні злочини".

Шмигаль нагадав, що для покарання воєнних злочинців Україна запропонувала створити Спеціальний міжнародний трибунал, який став би доповненням до роботи Міжнародного кримінального суду. "Саме в його компетенції розслідувати злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини. Розраховуємо на широку міжнародну підтримку", - написав український прем'єр у Telegram.

++08.12++

Росія завдала вісім ракетних і 16 авіаційних ударів по території України 21 вересня та здійснила 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об'єктах, внаслідок чого постраждала інфраструктура більше 40 населених пунктів. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

"Порушення норм міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Сватівському районі, з метою приховування інженерного обладнання територій, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області. У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ відбили за добу атаки російської армії в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Українська авіація завдала 41 удар по російських позиціях, уразивши 21 район зосередження сил і техніки РФ, чотири опорних пункти, 15 позицій зенітних ракетних комплексів. Українські ракетні війська та артилерія нанесли удари по 24 російських об'єктах: чотирьох пунктах управління різного рівня, чотирьох районах зосередження сил і техніки РФ, сімох складах боєприпасів. В зону ураження потрапили чотири об'єкти протиповітряної оборони та артилерії РФ.

++08.00++

Зеленський на генасамблеї ООН назвав п'ять умов "формули миру"

Президент України Володимир Зеленський озвучив на засіданні генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй так звану "формулу миру" - п'ять передумов, які, на його переконання, допоможуть припинити війну.

Зеленський під час виступу на генасамблеї ООН Фото: Jason DeCrow/AP/picture alliance

Перша - покарання РФ. Вона включає санкції, в тому числі блокування торгівлі та відносин з РФ, допоки Україна не відновить свої кордони, а Росія не компенсує збитки за війну. Також ідеться про ізоляцію РФ у міжнародних організаціях - позбавлення права голосу, прав делегацій, права вето в Раді безпеці ООН. Крім того, йдеться про персональні санкції до пропагандистів, візові обмеження для громадян РФ. Зеленський повідомив, що Україна підготувала та представить всім державам конкретні кроки для створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Також Україна звернеться до генасамблеї щодо створення міжнародного компенсаційного механізму.

Друга - фінансова, військова, в тому числі розвідувальна допомога Україні. Зокрема, Зеленський попросив про наступальну далекобійну зброю та протиповітряну оборону. Цей пункт президент України мотивував необхідністю захисту життя українців від російських солдатів. У цьому контексті він розповів про сліди тортур, виявлені на тілах людей, ексгумованих із масового поховання в звільненому Ізюмі. "Запитайте у представників Росії, чому в російських військових такий потяг до кастрації. Що роблять із ними самими, щоб вони бажали робити таке з іншими?", - сказав Зеленський.

Третя - пов'язана з глобальною безпекою. Зокрема, Зеленський наполягає на обмеженні цін на російські енергоресурси, а також на визнанні РФ державою-спонсором тероризму на всіх рівнях у всіх країнах. "Якщо ви не маєте юридичного механізму, ви можете ухвалити політичне рішення - на рівні парламентів", - сказав він.

Четверта - гарантії безпеки України. Йдеться про пропозиції юридично обов'язкових багатосторонніх і двосторонніх договорів. Зеленський повідомив, що Україна вже представляє їх партнерам.

++07.49++

Зеленський: РФ хоче підготувати взимку сили для наступу

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, розповів, що за час свого перебування на посаді до 24 лютого Україна провела 88 раундів переговорів із Росією, але та не тільки не припинила агресію, яку розпочала в 2014 році, а й перевела її у повномасштабне вторгнення.

"Ось і зараз, коли Росія каже про переговори, вона хоче лише пригальмувати свій відступ. Росія хоче перезимувати на захопленій території України та підготувати сили для спроби нового наступу. Для нових Буч, нових Ізюмів. Або принаймні забезпечити собі фортифікацію на захопленій землі та військову мобілізацію вдома. Ми не можемо погодитися на відкладену війну. Бо вона буде ще гарячішою, ніж зараз", - заявив він.

Зеленський зазначив, що РФ висловлює готовність до переговорів, але в той же час оголошує мобілізацію, а на окупованих територіях - псевдореферендуми. "Росія хоче війни. І я виключаю, що врегулювання може відбуватися на будь-якій іншій основі, ніж українська формула миру. Що далі заходить російський терор, то менша ймовірність, що взагалі хто-небудь у світі сідатиме за один стіл із Росією", - наголосив президент України.

++07.32++

Україна повернула понад 200 полонених в обмін на Медведчука

Україна повернула з російського полону 215 людей. Серед них 124 офіцери, 108 військових із полку "Азов", 188 бійців з "Азовсталі" та Маріуполя, восьмеро поранених під час теракту в Оленівці.

200 громадян обміняли на нардепа від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, п'ятьох - на 55 російських полонених.

Ще 10 звільнених - іноземці з п'яти країн, які воювали за Україну. Вони перебувають в Саудівській Аравії.

П'ятьох командирів "Азова" відправили до Туреччини, де вони перебуватимуть під гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана. Інші звільнені - вже на території України.

Читайте детальніше:Україна обміняла понад 200 полонених на Медведчука