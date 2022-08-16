За вибухами під Джанкоєм стоїть елітний підрозділ України - NYT

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 16 серпня (час київський).

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Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав судовий процес у самопроголошеній "ДНР" над іноземцями, які воювали на боці України, "фіктивним" і таким, що не має юридичної сили. "Це черговий доказ того, що Москва грубо порушує правила війни", - написав він у Twitter й закликав до дотримання правил міжнародного гуманітарного права, що розповсюджується як на військовополонених, так і на цивільних.

Донецькі сепаратистські ЗМІ повідомляють, що у понеділок, 15 серпня, суд так-званої "ДНР" розпочав розгляд кримінальних проваджень щодо п'ятьох іноземних громадян, яких звинувачують у найманстві на боці України у війні з РФ. Йдеться про громадян Швеції, Хорватії та Великобританії. Трьом із них загрожує смертна кара.

Читайте таке: У "ДНР" трьох іноземних добровольців засудили до смертної кари

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ФСБ Росії заявила, що 4, 9 та 12 серпня "українські диверсанти" нібито підірвали у РФ опори ліній електропередач (ЛЕП), через які Курська АЕС (м. Курчатов, за 100 км від українського кордону) забезпечує енергопостачанням об'єкти промисловості, транспорту, соціальної інфраструктури та населення Курської області та сусідніх регіонів. "Дії диверсантів призвели до порушення технологічного процесу функціонування АЕС", - цитує агенція "Інтерфакс" повідомлення ФСБ. Наразі у області посилили охорону об'єкти атомної енергетики, заявили у ФСБ.

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До вибухів на складі боєприпасів у Джанкойському районі в Криму причетний "елітний український військовий підрозділ, який діє у тилу ворога", повідомляє The New York Times (NYT) з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

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У районі пошкодженої вибухами залізничної станції Азовське в окупованому Криму росіяни розвантажували військову техніку та боєприпаси, а в районі аеродрому поблизу Джанкою стояли зенітно-ракетні комплекси РФ. Про це з посиланням на управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє "Українська правда". Згідно з повідомленням, в районі аеродрому поблизу Джанкою було розгорнуто, за попередніми даними, щонайменше 8 ЗРС С-400, 3 ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцир-С1". Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 транспортно-пускових контейнерів.

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Росія наростила угрупування гелікоптерів довкола України до 360 одиниць, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУЮрій Ігнат. За його словами, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в лютому довкола України було близько 450 літаків і 250 гелікоптерів. З того часу повітряні сили та сили оборони знищили чимало авіації Росії. "Але ворог підтягує з середини країни авіаційну техніку. Літаків на сьогоднішні день дещо менше, близько 430 знаходиться зараз біля кордонів України на різних аеродромах Білорусії і Росії та Криму, але угруповання вертольотів значно виросло. Зараз воно становить понад 360 вертольотів", - сказав Ігнат.

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З українських портів вийшло уже 21 судно з продовольством - АМПУ

Сьомий і найбільший за кількістю балкерів караван із п'яти суден, що прямують до чотирьох країн світу із загальним обсягом вантажів у 110 тисяч тонн, вирушив з українських портів. Як повідомляє у Facebook Адміністрація морських портів України, два судна вийшли з порту "Південний": BRAVE COMMANDER з 23 тис. тонн пшениці для Африки та панамакс BONITA, що прямує до Південної Кореї. Ще близько 30 тис. тонн пшениці та кукурудзи відправлено "зерновим" коридором із порту "Чорноморськ". У напрямку Босфору прямує балкер OSPREY S - одне з перших суден, що увійшли в українські порти після підписання Стамбульської ініціативи, а також балкери PROPUS та RAMUS. "У загальному заліку за 16 днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 21 судно", - ідеться у повідомленні.

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Після вибухів боєприпасів на військовому складі у Джанкойському районі анексованого Росією Криму запровадили режим надзвичайного стану, повідомляє державна російська інформагенція "РИА Новости".

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У Житомирському районі Житомирської області підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram. Перед цим в кількох областях України була оголошена повітряна тривога.

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Вибухи на авіабазі під окупованим Сімферополем - ЗМІ

На військовій авіабазі РФ в Сімферопольському районі анексованого Росією Криму пролунало кілька вибухів, після чого здійнялися клуби диму, повідомляє російське видання "Коммерсант" з посиланням на місцевих жителів. "За інформацією джерела, військові відомства та правоохоронні органи перевіряють версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів", - пише видання.

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Президент Володимир Зеленський доручив розглянути питання про заборону діяльності в Україні російського букмекера 1xBet прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Про це йдеться у відповіді президента не електрону петицію щодо заборони роботи букмекера. Шмигалю також доручено залучити правоохоронні органи для "опрацювання порушених в електронній петиції питань та вжиття заходів реагування".

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Україна повернула тіла ще 19 загиблих військовослужбовців, повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

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Вибухи боєприпасів на військовому складі під Джанкоєм почалися через диверсію, заявили в міноборони РФ, повідомляє російська державна інформаційна агенція "РИА Новости". "Збитки завдано низці цивільних об'єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків", - стверджують в російському міністерстві. Серйозно постраждалих через вибухи немає, додають там.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що з військової точки зору "немає необхідності" застосовувати тактичну ядерну зброю в Україні для досягнення поставлених РФ цілей, повідомляє російська державна інформаційна агенція "РИА Новости". "Головне призначення російських ядерних озброєнь - це стримування ядерного нападу", - сказав він.

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному зведенні пише про можливий "розкол" між бойовиками так званих "ЛНР" і "ДНР". Аналітики посилаються на опублікований напередодні відеозапис, на якому солдати 2740-го "батальйону" "ЛНР" відмовляються воювати за "ДНР". Вони ніби стверджують, що "виконали свій обов'язок" щодо захисту "ЛНР", а 3 липня було оголошено "день перемоги". "Нас погрозами, шантажем, залякуванням та обманом намагаються загнати на територію "ДНР", - стверджує людина на відео, яку представляють як "військовослужбвця "ЛНР".

ISW зазначає, що поки що не може перевірити походження чи справжність цього конкретного відео. "Однак воно відображає ширшу тенденцію до зменшення вкладу "ЛНР" та зниження морального духу, необхідного для підтримки російської війни в Україні. Ця тенденція є особливо небезпечною для російських сил", - пишуть дослідники. ISW нагадує, що в минулому такі ж настрої спостерігалися у "ДНР", бойовики якої скаржилися на перекидання у Херсонську, Луганську та Харківську області.

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IKEA ухвалила рішення ліквідувати російську "доньку"

Магазин IKEA під Москвою

Єдиний учасник ТОВ "Ікеа Дім" - Ingka Holding Europe B.V. - ухвалив рішення про ліквідацію компанії, свідчать дані аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс". "Ікеа Дім" управляє магазинами ІКЕА у Росії. Ingka - холдингова структура IKEA, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, з 4 березня IKEA призупинила продаж у магазинах та онлайн на російському ринку, а також виробництво на своїх фабриках у РФ. У червні компанія оголосила, що продасть свої чотири фабрики в Росії, і попередила, що "не бачить можливості відновити продаж у найближчому майбутньому". Згодом компанія провела онлайн-розпродаж товарів зі своїх магазинів, який завершився 15 серпня. Магазини ІКЕА у РФ залишаться закритими та працюватимуть лише на видачу оформлених замовлень, а також повернення та обмін товарів, повідомляється на сайті компанії.

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У Латвії розпочали збір коштів на Bayraktar для України, пише Delfi.

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Залізниця у Джанкойському районі Криму пошкоджена "внаслідок вибуху на складі боєприпасів", повідомляє російська агенція "ТАСС" з посиланням на екстрені служби. Маршрут потягів, що рухаються до Криму з материкової Росії, буде змінений через НП на півночі регіону, повідомляє окупаційна влада Криму.

++10.40++

В Естонії з громадських місць приберуть усі радянські пам'ятники, заявила прем'єрка Кая Калас. "Як символи репресій та радянської окупації вони стали джерелом зростання соціальної напруги - у цей час ми повинні звести до мінімуму ризик для громадського порядку", - написала вона у Twitter.

++10.15++

Обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії, десантна загроза Одесі наразі майже нейтралізована, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії, опублікованому у Twitter. "Це означає, що Україна може перенаправити ресурси, щоб тиснути на російські сухопутні сили в інших місцях", - повідомляє розвідка.

Після втрати флагману "Москва", значної частини бойових літаків морської авіації та контролю над островом Зміїний Чорноморському флоту РФ важко здійснювати ефективний контроль на морі, тому обмежується використанням крилатих ракет великої дальності для підтримки наземних наступальних дій.

++09.50++

Поточна політична ситуація негативно позначилася на деяких аспектах військово-технічного співробітництва Росії із Туреччиною. Про це повідомив голова Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Дмитро Шугаєв у відповідь на запитання про причини затягування переговорів щодо постачання Туреччини другої партії С-400, пише "Интерфакс".

Читайте також: ЗМІ: США пропонували Туреччині передати Україні російські С-400

++09.40++

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував вибухи у Джанкої.

"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав він у Twitter.

++09.20++

В окупованому РФ Мелітополі пролунали два вибухи. "О 7:00 у Мелітополі зафіксовано 2 вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією пошкоджено транзитний кабель", - написав у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

++09.10++

Росіяни наступають з боку Лисичанського НПЗ

Восьмеро поліцейських у Луганській області постраждали внаслідок ракетного удару по місцю дислокації у сусідній області*. За ніч відбито чотири атаки армії РФ, ще на трьох дільницях на адмінмежі Луганської та Донецької областей бої тривають, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Гайдай. "Населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари. Не припиняється і ракетний терор. Так, одну з ракет противник направив на будівлю, де розташувалися поліцейські з Луганщини, які зараз базуються в сусідній області. Як наслідок, вісім працівників національної поліції зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості", - написав Гайдай. За його словами, росіяни ведуть масований наступ з боку Лисичанського нафтопереробного заводу.

*Згодом Гайдай видалив з допису дані про постраждалих поліцейських

++09.05++

Фінляндія домагається запровадження заборони на отримання громадянами РФ шенгенських віз для туристичних цілей в'їзду до ЄС. Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтвердила це на саміті глав урядів п'яти скандинавських країн із канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Осло. "Російські громадяни не розпочинали війну, але водночас ми маємо чітко розуміти, що вони її підтримують, - наголосила Марін. - Не вважаю правильним, що російські громадяни в'їжджають до ЄС, до Шенгенської зони і займаються оглядом пам'яток, поки Росія вбиває людей в Україні".

++08.30++

Російська агенція "Крыминформ" повідомила про дві НП у Джанкойському районі - пожежу на трансформаторній підстанції та детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське. Мешканців селища терміново евакуюють.

Як повідомляє російська агенція "Тасс", "це колишня ферма, тимчасова дислокація військова, сталась детонація боєприпасів". Жителі Майського виїздять на своїх машинах, тих, хто не може, влада вивозитиме на автобусах.

++07.55++

Поблизу Джанкоя у Криму вибухи - Чубаров

В окупованому Криму, в районі Азовського Джанкойського району чути вибухи. "Влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району. Вибухи лунають протягом години (...) Влучили у сховище боєприпасів", - пише у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За даними ЗМІ, вибух стався в районі села Майське поблизу Джанкоя. Місцеві жителі публікують відео пожежі на території трансформаторної підстанції.

++07.45++

Українською авіацією уражено два опорних пункти та два райони зосередження озброєння і техніки РФ у районах Новопетрівки та Максимівки, ідеться у повідомленні оперативаного командування "Південь". "Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 рашисти, 152-х мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - наголошується у повідомленні у Facebook.

++07.20++

Вночі росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок чого поранень дістали дві жінки, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. За його словами, від російських ударів знову постраждали два райони - Нікопольський і Криворізький. "Криворізький район ворог обстріляв із "Ураганів". Влучив у Мар'янське та Велику Костромку Зеленодольської громади. Поранено двох жінок - 20 і 84 років. У селах пошкоджено кілька приватних будинків і газопровід. Нікопольський район окупанти накрили вогнем двічі за ніч. Територією зафіксовано 40 прильотів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії", - написав Резніченко.

++07.10++

Російські війська здійснили низку наземних атак на північний захід від Слов'янська, а також штурмові дії на північ від Харкова, йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, ЗС РФ провели кілька наступальних операцій на схід та південний схід від Сіверська, на північний схід та південний схід від Бахмута, а також продовжували наступальні операції на північний захід, захід та південний захід від Донецька, зазначили експерти.

++07.00++

Вночі війська РФ обстріляли п'ять з дев'яти районів Харкова

У ніч на 16 серпня російські війська обстріляли відразу кілька районів Харкова. "Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтовський, Індустріальний та Холодногірський райони. Це п'ять з дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно", - повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов. Про постраждалих інформаціх поки немає.

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