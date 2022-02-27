За три доби Росія втратила близько 4300 військових - міноборони України

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24-26 лютого читайте тут.

DW стежить за подіями 27 лютого (час київський)

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"Німеччина стоїть сьогодні на боці України", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи з урядовою заявою на екстреному засіданні Бундестагу в Берліні. "Ми повинні підтримати Україну", - наголосив він, пояснюючи рішення Берліна надати Києву зброю для оборони країни. "На агресію Путіна не могло бути іншої відповіді", - додав канцлер ФРН. Промова Шольца неодноразово переривалася бурхливими оплесками депутатів.

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Під час вибуху невідомого походження у дворі 16-поверхового житлового будинку за адресою вулиця Лаврухіна, 7а у Києві спалахнуло сім автомобілів. За даними Державної служби порятунку, пожежу загасили, людей евакуювали. Кількість постраждалих уточнюється. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будинку з першого по 15 поверхи.

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За три доби після початку вторгнення в Україну Росія втратила близько 4300 військовослужбовців, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Станом на 27 лютого втрати загарбницьких військ сягнули: літаки - 27, вертольоти - 26, танки - 146, бойові броньовані машини - 706, гармати - 49, ЗРК БУК - 1, "Гради" - 4, автомобільна техніка - 30, цистерни - 60, БПЛА ОТР - 2, кораблі/катери - 2, засоби ППО, особовий склад орієнтовно 4300 (уточнюється)", - зазначила вона.

Російські танки розстріляли автобус із цивільними в Охтирському районі

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Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що російські танки розстріляли автобус із цивільними особами між населеними пунктами Чупахівка і Довжик Охтирського району Сумської області. Швидку допомогу туди не пропускають. Навколо місцевість заміновано. Лікарі амбулаторії пішки вирушили надавати допомогу.

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Верховна Рада пропонує Генеральній асамблеї ООН створити Спеціальний суд для розгляду злочинів путінського режиму проти України. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що про необхідність позбавити Росію права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу.

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На час дії комендантської години в Києві (17:00 годин 26 лютого - 8:00 години 28 лютого) громадський транспорт міста обслуговує потреби Збройних сил України, повідомляє Київська міська державна адміністрація. Станції метрополітену працюють лише в режимі укриття - рух поїздів не здійснюється. Гермозатвори на червоній гілці метро закриті та відкриваються за потреби додатково прийняти населення. На станціях інших гілок вони відкриті. У метрополітені поліція з працівниками підземки збирає інформацію про потреби людей у воді, харчуванні і теплому одязі.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військові збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Білорусі літаком ТУ-22. "Це - черговий воєнний злочин РБ і РФ", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Президент України Володимир Зеленський зробив звернення до білоруського народу. Він підкреслив, що Україна хоче проводити переговори з Росією, але не на території Білорусі. "Звичайно, ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатись, ми хочемо закінчення війни. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку - це ми запропонували російській стороні. Та й будь-яке інше місто нам підходить - у країні, з території якої не летять ракети. Тільки так переговори можуть бути чесними та можуть справді закінчити війну", - підкреслив Зеленський. Він додав, що коли Білорусь була нейтральною, країни зустрічались у Мінську. "На війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці, на жаль. З вашої території війська Російської Федерації по Україні запускають ракети" - наголосив Зеленський.

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, російська сторона в останній момент перед переговорами зажадала, щоб українці склали зброю. За його словами, Україна залишається відкритою до переговорів без попередніх умов.

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Делегація РФ приїхала до Гомеля в Білорусії на переговори з Україною. Про це повідомив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков 27 лютого.

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Фінляндія готується до закриття повітряного простору для російських літаків у відповідь на агресію Росії проти України. Про це повідомив міністр транспорту та комунікацій країни Тімо Харакка. Поки невідомо, коли заборона набуде чинності. Російським літакам вже закрито доступ до повітряного простору Болгарії, Великобританії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Румунії та Естонії.

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Австралія передасть Україні летальну зброю через партнерів по НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, слова якого наводить The Sydney Morning Herald. "Ми вже надаємо значну допомогу у вигляді нелетальної зброї, однак я щойно поговорив з міністром оборони (Пітером Даттоном. - Ред.), і ми намагатимемося забезпечити будь-яку можливу підтримку в галузі летальних озброєнь через наших партнерів по НАТО, зокрема, через США та Великобританію", - пообіцяв глава уряду.

У Бучі тривають вуличні бої. Снаряд влучив у житловий будинок

++10.00++

У місті Буча на Київщині снаряд влучив у житловий будинок (вулиця Вокзальна 101). Почалась пожежа, яку вдалось локалізувати, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС були змушені залишити місце події у зв'язку з обстрілами. До Бучі увійшла російська військова техніка. Тривають бої.

++09.30++

Десять етнічних греків загинули "внаслідок ударів російської авіації поблизу Маріуполя", повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у Twitter. "Негайно припиніть бомбардування!" - закликав він. За даними агентства Reuters, інцидент стався в районі сіл Бугас та Сартана на Донеччині. Консульство Греції в Маріуполі залишається відкритим для надання допомоги, зазначив Міцотакіс.

++09.15++

Транзит російського газу в Європу через Україну продовжується. "Трубопровід не постраждав від вибухів", - повідомив оператор українського газопроводу 27 лютого. Раніше повідомлялося про вибух на газопроводі у північно-східному районі Харкова.

++09.00++

У Києві було оголошено повітряну тривогу. Відповідне повідомлення розміщене на сайті КМДА. Всіх жителів міста закликали перейти в укриття цивільного захисту. Напередодні в українській столиці запровадили комендантську годину, що діятиме півтори доби з 17:00 26 лютого до 08:00 понеділка, 28 лютого. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні.

++08.55++

Президент України Володимир Зеленський оголосив про формування нового підрозділу - Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Його будуть комплектувати з іноземців, які хочуть взяти участь у відбитті російської агресії. "Усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити лави Сил територіальної оборони", - йдеться у зверненні Зеленського, опублікованому на сайті глави держави вранці 27 лютого.

++08.35++

Місто Арциз на Одещині зазнало ракетного удару. Про це зранку 27 лютого повідомив мер міста Сергій Парпуланський. Він також додав, що по всій Арцизькій об'єднаній територіальній громаді продовжено комендантську годину до ранку понеділка, 28 лютого. Жителів просять не виходити на вулицю без гострої потреби.

++08.24++

Уночі 27 лютого снаряди влучили в пункт зберігання радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон". Про це повідомив персонал підприємства. Саме сховище не пошкоджено. За попередніми даними, шкоди для населення немає. Державна інспекція ядерного регулювання в Україні повідомляє про нормальний радіаційний фон у Києві станом на 03.20.

++08.12++

До Харкова прорвалася російська техніка, тривають вуличні бої

У центрі Харкова триває операція з ліквідації російської легкої техніки, яка прорвалась до міста вранці 27 лютого. Голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов звернувся до мешканців міста з проханням не покидати своїх укриттів. "Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста", - написав він.

Супутниковий знімок, на якому видно сліди від обстрілів поблизу вулиці Соборна на північному сході Харкова, фото 26 лютого 2022 року

++08.00++

Місто Нова Каховка перебуває під повним контролем російських військ. Про це виданню "Суспільне. Херсон" повідомив мер міста Володимир Коваленко зранку 27 лютого. Також під контролем окупаційних військ продовжує перебувати Каховська ГЕС.

++07.17++

Один загиблий унаслідок обстрілу житлового масиву в Сумах

Російські війська обстріляли житловий масив "Веретенівка" у місті Суми. Під час розбору уламків, виявлено тіло загиблого чоловіка і поранену жінку. Її доправили до лікарні. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його даними, "один будинок на чотирьох господарів типу "таунхаус" зруйновано з подальшим горінням (м. Суми, вул. Сільгосптехніка, 4/3). Інший будинок зруйновано без подальшого горіння (м. Суми, вул. Сільгосптехніка, 3/1)".

++06.48++

"72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ", - написав у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков. "Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми. Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю", - наголосив він. Резніков додав, що "за обіцяні кимось 72 години Київ ніхто не взяв".

Руйнування внаслідок влучення ракети у житловий будинок у Києві, фото 26 лютого

++06.27++

У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських та представників тероборони виявила і затримала диверсантів, повідомляє Держприкордонслужба. У їхньому мікроавтобусі виявили зброю (у тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затримано одного з диверсантів, особа якого встановлюється. Пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені, ідеться в повідомленні.

++05.48++

У штаб-квартирі SWIFT заявили, що готуються виконати рішення країн Заходу щодо санкцій відносно низки російських банків. "Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб прояснити деталі організацій, на які поширюватимуться нові заходи, і готуємося до виконання вимог відповідно до закону", - зазначається в заяві SWIFT.

++05.41++

На гарячу лінію для родичів російських окупантів вже дзвонять сотні людей, які розшукують своїх близьких. Захоплені в полон росіяни також мають можливість подзвонити додому, повідомляє міністерство оборони України. Як повідомлялось, в Україні відкрили гарячу лінію "Вернись живым из Украины", щоб про втрати своїх солдатів і офіцерів могли дізнатися якомога більше росіян.

++05.30++

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав усі сторони в Україні утримуватися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу безпеку ядерних матеріалів та експлуатацію всіх ядерних об'єктів. Він зазначив, що зараз атомні підприємства в Україні "працюють у звичайному режимі, і їхні ядерні матеріали залишаються під контролем". "Дуже важливо, щоб ця ситуація зберігалася, а персонал підприємств, як і раніше, міг виконувати свою життєво важливу роботу без будь-якого надмірного тиску або стресу", - ідеться у заяві гендиректора МАГАТЕ.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого захопили Чорнобильську АЕС. Зараз вони повідомляють, що "моніторять там радіаційну обстановку", а "персонал АЕС продовжує працювати у штатному режимі".



++05.25++

Польща повертає деякі автомобілі з України, оскільки вони не мають полісу страхування - "зеленої карти". Державна прикордонна служба нагадує, що це обов'язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.

Нагадаємо, однак, що Польща суттєво спростила перетин кордону українцями, які рятуються від війни, і надає Україні допомогу. Польща висловилась за те, щоб розглянути питання прискорення процедури набуття Україною членства в ЄС.

++04.55++

Як передає швейцарська газета Der Tages-Anzeiger, президент України Володимир Зеленський міг попросити свого швейцарського колегу Ін'яціо Кассіса виступити нейтральним посередником між Києвом та Москвою та допомогти у досягненні припинення вогню між двома країнами. 28 лютого в Женеві стартує 49-а регулярна сесія Ради ООН з прав людини. Днем пізніше її відвідає глава МЗС РФ Сергій Лавров. Швейцарія активно займалася посередницькими зусиллями у 2014 році після анексії Москвою Криму. Офіційного підтвердження інформації Der Tages-Anzeiger наразі немає.

++04.30++

Експрезидент США Дональд Трамп засудив вторгнення Росії до України та сказав, що молиться за українців. Як зазначає Reuters, цей вислів ознаменував різку зміну тону порівняно з коментарем раніше цього тижня, у якому Трамп вихваляв Путіна. Нині ж він похвалив Зеленського, назвавши його "хоробрим" через те, що той не покидає Київ. "Російська атака на Україну жахає. Ми молимося за гордий український народ. Хай благословить їх усіх Господь", - сказав ексглава Білого дому.

+04.00++

Дедалі більше жителів України змушені залишити країну через війну. Станом на 26 лютого Україну покинули близько 150 тисяч людей, розповіла представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) Джун-Ах Гедіні-Вільямс в інтерв'ю Deutsche Welle. За її словами, їхня кількість продовжує зростати, і UNHCR очікує, що кордони сусідніх з Україною країн можуть перетнути до чотирьох мільйонів людей. Проте зараз спланувати обсяг припливу біженців складно, зазначила Гедіні-Вільямс.

++02.23++

Горить нафтобаза у Василькові на Київщині. Імовірно, пожежу спричинив вибух. Мешканцям радять зачинити вікна.

++02.00++

Держспецзв'язку повідомила у своєму каналі в Telegram, що "у Харкові окупанти підірвали газопровід". Цю інформацію агенції "Інтерфакс" підтвердили в Харківській обласній держадміністрації. За цими даними, сильний вибух пролунав близько 2.00 у неділю на газопроводі в районі Данилівка. Поки що невідомо, як цей вибух пов'язаний із бойовими діями, які точаться у місті. Газопровід, на якому стався вибух, не є магістральним.

++01.55++

Єврокомісія, Берлін та п'ять його союзників мають намір позбавити заможних росіян можливості отримати так звані "золоті паспорти" й тим самим громадянство ЄС. Шість держав особливо наголосили на готовності вжити подальших заходів, якщо Росія "не припинить напад на Україну, а відтак на європейський мирний порядок".

++01.52++

Ілон Маск повідомив, що сервіс Starlink (глобальна супутникова система компанії Маска SpaceX. - Ред.) зараз активний в Україні. "Більше терміналів на підході", - написав він у своєму Twitter.

++01.45+

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS), Міжнародний союз біатлоністів (IBU) та Міжнародна федерація гімнастики (FIG) заявили, що не використовуватимуть російський прапор та гімн на своїх офіційних заходах до кінця поточного сезону через воєнне вторгнення Росії в Україну. Крім того, в IBU та FIG аналогічні заходи вживають щодо Білорусі.

У FIS пояснили, що спортсмени з РФ зможуть і надалі виступати під своїм іменем, а їхньою країною буде вказана Росія, проте на офіційних заходах, включаючи церемонії, використовуватиметься прапор та гімн Федерації. Крім того, FIS надаватиме фінансову, логістичну та технічну підтримку українським спортсменам та їхнім командам "доти, доки вони не зможуть безпечно повернутися додому".

++01.30++

Національна поліція України повідомляє про втрати російських військ на території України станом на 26 лютого - 14 літаків, 102 танки, один "Бук тощо. Загиблих російських солдатів - близько 3500.

Напередодні Київ звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням сприяти вивезенню з України до РФ тисяч тіл російських військових, убитих у боях з українською армією.

++01.05++

Німецька авіакомпанія Lufthansa також тимчасово припиняє рейси до Росії і на сім днів зупиняє польоти у повітряному просторі РФ. "Літаки, які в даний час знаходяться у російському повітряному просторі, залишать його найближчим часом", - ідеться в заяві компанії. Так у ній відреагували на вторгнення РФ в Україну та пов'язану з цим ситуацію в галузі безпеки.

++00.50++

Нідерландська авіакомпанія KLM, дочірній перевізник Air France-KLM, зупиняє всі рейси до Росії наступного тижня. Цей крок робиться з урахуванням європейських санкцій щодо РФ, говориться в повідомленні компанії. KLM також уникатиме повітряного простору Росії протягом наступних семи днів.

++00.30++

У відповідь на напад Росії на Україну західні союзники вирішили відключити низку російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у Берліні. Рішення ухвалено США, Францією, Канадою, Італією, Великобританією, Німеччиною та Єврокомісією

"Ми зобов'язуємося забезпечити відключення окремих російських банків від системи SWIFT. Це забезпечить відключення цих установ від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати у глобальному масштабі", - зазначили у Єврокомісії.