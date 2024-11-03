За тиждень РФ атакувала 900 бомбами, 30 ракетами і 500 БпЛА

Президент України Володимир Зеленський знову наполягає на важливості посилення західних санкцій проти РФ, щоб позбавити її джерел компонентів для високоточної зброї.

Президент України Володимир Зеленський озвучив кількість ударних засобів, які впродовж тижня війська РФ випустили по Україні.

"Минулої ночі Росія тероризувала Україну більше ніж 50 ударними дронами, а за тиждень завдала по різних наших регіонах ударів понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 "шахедів", - повідомив Зеленський в неділю, 3 листопада, в своєму Telegram-каналі . Більшість цих ударів були спрямовані проти цивільних об'єктів і критичної інфраструктури, додав президент.

На тлі цього Зеленський зазначив, що "всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах". "У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати", - констатував президент.

Зеленський наголосив, що Україна заслуговує на таку саму надійну безпеку, "як і всі інші наші партнери у вільному світі".

У ніч на неділю війська РФ атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 і 96 ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу, з яких сили протиповітряної оборони збили 66.

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