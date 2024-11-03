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За тиждень РФ атакувала 900 бомбами, 30 ракетами і 500 БпЛА

Валерій Сааков
3 листопада 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський знову наполягає на важливості посилення західних санкцій проти РФ, щоб позбавити її джерел компонентів для високоточної зброї.

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Наслідки падіння уламків "шахеда" по багатоповерхівці в Києві
Наслідки падіння уламків "шахеда" по багатоповерхівці в Києві, 2 листопада 2024 рокуФото: Serhii Chuzavkov/Avalon/Photoshot/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський озвучив кількість ударних засобів, які впродовж тижня війська РФ випустили по Україні. 

"Минулої ночі Росія тероризувала Україну більше ніж 50 ударними дронами, а за тиждень завдала по різних наших регіонах ударів понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 "шахедів", - повідомив Зеленський в неділю, 3 листопада, в своєму Telegram-каналі. Більшість цих ударів були спрямовані проти цивільних об'єктів і критичної інфраструктури, додав президент.

На тлі цього Зеленський зазначив, що "всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах". "У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати", - констатував президент.

Зеленський наголосив, що Україна заслуговує на таку саму надійну безпеку, "як і всі інші наші партнери у вільному світі".

У ніч на неділю війська РФ атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 і 96 ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу, з яких сили протиповітряної оборони збили 66. 

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