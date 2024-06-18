За тиждень партнери пообіцяли $1 млрд на енергетику України

Протягом останнього тижня партнери України пообіцяли надати мільярд доларів на український енергосектор. З початку року Україна залучила вже 11,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що сумарний обсяг підтримки для енергосистеми України, оголошений країнами-партнерами протягом останнього тижня, перевищив один мільярд доларів.

"Маємо низку ініціатив солідарності від партнерів. За останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для нашої енергосистеми становив понад мільярд доларів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 18 червня, цитує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, США через USAID направляють 500 мільйонів доларів додаткової енергетичної допомоги для підтримки української енергетики та перенаправляють ще 324 мільйони доларів на відновлення енергетичної інфраструктури. Прем'єр також повідомив, що ще 74 мільйони доларів виділить Норвегія, і частина цих коштів піде на ремонт об'єктів у Харкові та області. Крім того, 14,5 мільйона доларів інвестує в українську енергетику уряд Канади.

11,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування з початку року

Також Шмигаль зазначив, що Україна залучила вже 11,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування з початку 2024 року і розраховує на стабільну подальшу підтримку. "Посилюємо фінансову стійкість держави. Працюємо над залученням коштів партнерів. Із початку року ми вже залучили 11,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування. Ми розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою і стабільною", - сказав Шмигаль.

За його словами, вже в червні Україна очікує надходження 1,9 мільярда євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility. "Після затвердження виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікуємо ще 2,2 мільярда доларів", - заявив прем'єр.

18 червня у міністерстві фінансів України повідомили, що за січень-травень 2024 року загальна сума видатків загального фонду державного бюджету становить 1257,9 мільярда гривень, що на 114,7 мільярда гривень, або на 10 відсотків більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. З цієї суми, зокрема, 494 мільярди гривень витрачені на оплату праці, 236,6 мільярда гривень - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), 204 мільярди гривень - на оплату використання товарів і послуг, 101,7 мільярда гривень - на обслуговування державного боргу.

За даними мінфіну України, впродовж 2023 року країна отримала від західних партнерів напряму в держбюджет України фінпідтримку на суму 38 мільярдів євро. Згідно з оцінками очільника українського мінфіну Сергія Марченка, потреба України в фінансуванні з-за кордону у 2024 році сягатиме близько 33 мільярдів євро.