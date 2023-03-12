За тиждень біля Бахмута загинули 1100 бійців РФ - Зеленський

За період із 6 березня лише на Бахмутському напрямку Росія втратила понад 1100 солдатів загиблими та ще понад півтори тисячі - пораненими, повідомив президент України Володимир Зеленський. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 12 березня (оновлюється).

++23:00++

Новий президент Чехії Петр Павел у квітні відвідає Україну. Про це він домовився під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомила агенції ČTK його прессекретарка Маркета Ржехакова.

За її словами, Зеленський попросив про телефонну розмову і був зацікавлений у тому, щоб вона відбулася якнайшвидше після інавгурації Павела, яка пройшла в четвер, 9 березня. Він хотів привітати Павела зі вступом на посаду. "Вони обговорили можливий візит президента Павела в Україну і домовилися, що він відбудеться у квітні. Також йшлося про підтримку України з боку Чеської Республіки в найближчі місяці", - повідомила прессекретарка.

++22:25++

Менш ніж за один тиждень – за період із 6 березня – лише на Бахмутському напрямку Росія втратила понад 1100 солдатів, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом. Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв. Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів – понад десять", - сказав він.

++22:00++

В Україні вдалося відновити технічні можливості постачання електроенергії після останньої масованої ракетної атаки РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. "Харків - зі світлом. Житомирщина – зі світлом. Всі міста і громади, де були проблеми з енергопостачанням, знову заживлені", - сказав він.

Окрім того, Зеленський наголосив, що активно виконуєть програма обміну старих ламп розжарювання на LED-лампи. Наразі українці вже отримали 12 мільйонів LED-ламп.

"І якщо говорити про енергоощадження, то цей обсяг дає змогу зберегти до 600 мегаватів енергії. Орієнтовно це як, приміром, понад половина генерації найпотужнішого блоку АЕС", — зазначив Зеленський.

++21:10++

З 15 березня в Херсонській області на один місяць скасують "сухий закон" - заборону на продаж алкоголю. Продавати напої магазини та заклади зможуть з 10:00 по 15:00, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення на один місяць скасувати "сухий закон" і допомогти відновленню економіки регіону", - написав він у Telegram.

Водночас продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів і далі під забороною, наголосив він.

++20:45++

Служба безпеки України остаточно підтвердила особу українського військового, якого розстріляли після слів "Слава Україні!". Ним був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області.

Як встановили в СБУ, його розстріляли 30 грудня 2022 року. Тіло бійця повернули додому в лютому 2023 року. Президент України Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України.

++20:30++

Вечірнє зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ продовжують зазнавати втрат, повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Зокрема, як зафіксували у ГШ, 11 березня близько 30 тіл загиблих російських солдатів доправили до місцевого моргу Енергодара Запорізької області.

"Водночас, російське військове керівництво вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі. Так, 10 березня, до Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу. Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

++20:15++

Війська РФ зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на п’яти напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському. Для досягнення своїх цілей у війні проти України РФ "не рахується з власними втратами", зазначає генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"Російська Федерація продовжує застосовувати тактику терору, здійснює невибіркові обстріли населених пунктів, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права", - наголошується у повідомленні.

За добу війська РФ завдали ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури Слов’янська Донецької області. Також – здійснили чотири авіаційних удари та близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу, а також шести ударів по районах зосередження військових та техніки РФ. Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили пункт управління, два райони зосередження військових та техніки РФ, а також склад боєприпасів, повідомили у генштабі.

++20:00++

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило звернувся до низки міжнародних організацій та релігійних діячів через "вигнання" Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) з Києво-Печерської Лаври. Як повідомляється на сайті РПЦ, свій лист він направив, зокрема, й Папі Римському Франциску та генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу.

У своїй заяві Кирило загадав, що Києво-Печерська Лавра - це перший монастир Київської Русі, що існує з XI століття, назвавши його "родоначальником загальної духовної та чернечої традиції російського, українського та білоруського народів". "Протягом тисячолітньої історії обителі вона неодноразово страждала від набігів, іноземних завоювань та відвертих переслідувань християн. Але лише за часів панування войовничої атеїстичної влади у ХХ столітті монахів Києво-Печерської Лаври виганяли з монастиря", - заявив глава РПЦ.

Він закликав релігійну і міжнародну спільноту "докласти всіх можливих зусиль, щоб завадити примусовому закриттю монастиря".

++19:00++

Командування 190 навчального центру у селищі міського типу Гуйва на Житомирщині повідомило, що відсторонило від служби "фігурнатів інциденту" заявивши, що в армії "немає місця зловживанням та нестатутним стосункам".

Це рішення, імовірно стало реакцією на опубліковане в соцмережах і ЗМІ відео, на якому чоловік ногою б'є іншого на очах у людей у військовій формі.

За даними "Першого житомирського інформаційного порталу", на відео - молодший лейтенант Віктор Вітусевич, "командир 2-го взводу роти охорони ногами б‘є солдата".

На своїй сторінці у Facebook Вітусевич опублікував відео, в якому визнає, що "був неправий і готовий понести покарання", не вказуючи, що саме він має на увазі. Водночас він додав, що "алкоголь в армії - це неприпустимо".

"Алкоголь в армії — це неприпустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всього підрозділу, де б він не був — на навчаннях чи в районі виконання бойових дій. Це неприпустимо і це потрібно суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнівів у цьому немає, але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії", - сказав він, не навівши більше жодних подробиць.

У командуванні навчального центру заявили, що вже розпочате розслідування "інциденту", однак теж не вказали, про що саме йдеться.

"Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування будуть ухвалені відповідні рішення. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування", - йдеться у повідомленні командування в Facebook.

++18:30++

Російські війська під час масованої ракетної атаки 9 березня перевіряли, зокрема, чи є вже на озброєнні ЗСУ системи протиповітряної оборони Patriot. Про це розповіла речниця сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Ми розуміли й очікували накопичення сил і засобів, відстежували ретельно дії ворога і усвідомлювали, що готуються хвилеподібні атаки. Але, нагадаю, ми всі були готові до того, що вони будуть вишукувати нову тактику дій, в тому числі протидію нашій ППО. Так і сталося", - сказала вона.

За її словами, спочатку росіяни атакували іранськими дронами деякі об'єкти, намагаючись відволікти українську протиповітряну оборону. Потім - запустили ракети кількох типів, які вони також використовували і для пошуку ППО. Після того - БПЛА, які перевіряли результати ударів і дорозвідували роботу ППО. І вже після цього війська РФ випустили наступну хвилю ракет, зокрема й балістичних.

++17:35++

Україна розпочала вже другу посівну з початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Вже було посіяно перші 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Також цього тижня Україна та Польща спростили проходження кордону для аграрної продукції. Працюємо над продовженням зернової ініціативи та розширенням перевалки дунайських портів", - написав він у Facebook.

++17:20++

Станом на 12 березня Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі п'ять кораблів, а у Азовському - один корабель. Про це повідомляється на сторінці Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.

Водночас у Середземному морі залишається сім російських кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає до 20 ракет, йдеться у повідомленні.

++16:55++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмоу з президентом Чехії Петром Павелом.

"Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух України до Євросоюзу. Домовились і надалі активно взаємодіяти", - написав Зеленський у Telegram, наголосивши, що підтримка Чехії важлива для України у боротьбі з російською агресією.

++16:20++

В Україну прямують 14 броньованих автомобілей швидкої допомоги виробництва британської компанії “Venari” від Люксембургу. Про це повідомило посольство України у Бельгії і Люксембурзі у Facebook. Вже найближчим часом автомобілі будуть відправлені на лінію фронту.

Цю допомогу Україні передають в рамках ініціативи “Ukraine is calling” організації LUkraine asbl, яка об'єднує українську громаду у Люксембурзі. Ініціативу також підтримує посольство України в Бельгії і Люксембурзі.

Загалом в рамках ініціативи хочуть зібрати 10 мільйонів євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.

++16:00++

Чорноморська зернова ініціатива ("зернова угода"), покликана гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції через Чорне море, найімовірніше, буде продовжена з 18 березня. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар агенції Anadolu.

"Обидві сторони (Росія та Україна - Ред.) налаштовані позитивно. Впевнені, що результат буде позитивний. Вважаємо, 18 березня угода буда продовжена", - сказав він.

++15:30++

Загроза нападу російських військ з території Білорусі залишається низькою, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

"Зараз загроза з північного напрямку наземних дій ворога – низька. На території Республіки Білорусь перебувають російські війська. Була здіснена до цього ротація, частина сил цих була виведена. Зараз є інформація, що на території Білорусі залишились на чотирьох полігонах наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили", - сказав Наєв, коментар якого був опублікований на сторінці у Facebook командування Об’єднаних сил ЗСУ.

Наєв наголосив, що українські прикордонники та ЗСУ відслідковують обстановку на кордоні з республікою, наразі ситуація "стабільна і контрольована".

++14.24++

Прикордонна поліція Молдови не пустила до країни представника російської приватної військової кампанії (ПВК) "Вагнер". Чоловік прибув до Кишинева літаком. Як свідчать фотографії видання NewsMaker, він мав при собі паспорт громадянина РФ, а серед численних татуювань на тілі - череп, який, зокрема, зображений на емблемі "Групи Вагнера". У поліції заявили, що чоловіка повернули літаком до держави, з якої він прилетів.

++14.06++

Народний депутат Верховної Ради Ярослав Железняк стверджує, що парламент в березні може збільшити військові видатки України на більше ніж 0,5 трильйона гривень. "Бюджет 2023 року знову планують змінювати. Будуть збільшені військові видатки на більше ніж пів трильйона грн. Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн", - написав Железняк у неділю в Telegram. За словами нардепа, зазначене збільшення буде "найбільшим в історії України".

++13.48++

Версія про причетність яхти Andromeda до вибухів на "Північних потоках" викликає все більше сумнівів, пише німецький таблоїд Bild. Перша проблема, про яку пишуть журналісти, - обсяг вибухових речовин. "Для проведення трьох вибухів під водою потрібно було щонайменше від 600 до 900 кілограмів спеціальної військової вибухівки. У яхти Andromeda немає крана, щоб безпечно опустити під воду такий обсяг", - наголошується в публікації.

Друга проблема пов'язана із логістикою. Нібито українській "диверсійній команді" навряд чи вдалося б переправити через Польщу та Німеччину стільки вибухівки з армійських резервів і не бути при цьому поміченою спецслужбами чи поліцією, вважають журналісти. Ще одна нестиковка, на думку авторів, - відсутність на яхті спеціального водолазного обладнання, яке дозволяє закласти вибухівку на 80-метровій глибині. У зв'язку з цим Bild цитує представника Німецького товариства порятунку (DLRG), експерта з підводного плавання Матіаса Гельцля (Mathias Hölzl): "Надзвичайно складно! Тільки для занурення знадобилося б 30 літрів спеціальної газової суміші. На борту мали б бути десятки балонів".

++13.29++

Харківський метрополітен відновив перевезення пасажирів і рух поїздів, який було припинено у неділю з технічних причин. "Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено", - повідомляє пресслужба Харківської міськради. Як повідомлялося, після масованого ракетного обстрілу, здійсненого ЗС РФ у ніч на 9 березня, Харків було повністю знеструмлено. Метрополітен був переведений на роботу лише в режимі укриття, а замість тролейбусів і трамваїв на маршрути виходили муніципальні автобуси. У неділю, 12 березня, вранці метро відновило перевезення пасажирів, проте близько 10-ї години ранку вимушене було зупинити рух поїздів із технічних причин.

++13.15++

Російські війська вранці у неділю обстріляли Слов'янськ Донецької області, повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях. "У Слов‘янську знов неспокійний ранок! Сьогодні, 12 березня, через ворожий обстріл пошкоджено контакту електромережу та залізничну колію. На щастя, обійшлося без жертв", - написав чиновник у Facebook.

++12.40++

Харківське метро, яке відновило рух уранці 12 березня, за кілька годин знову призупинило роботу, повідомила пресслужба Харківського метрополітену. Речник метрополітену Олексій Бітнер у коментарі телеканалу "Суспільне" повідомив, що рух поїздів було зупинено через проблеми зі світлом у Харкові.

++12.23++

Жителі небезпечних регіонів Донецької, Запорізької та Херсонської області можуть виїхати безкоштовними евакуаційними поїздами до центральних і західних регіонів країни, нагадали у неділю у пресслужбі міністерства реінтеграції. "Наразі жителі Донбасу, Запоріжжя та Херсона можуть виїхати безоплатними евакуаційними поїздами в центральні та західні регіони", - йдеться в повідомленні міністерства. У міністерстві зазначили, що тимчасово переміщені особи можуть також отримати фінансову допомогу від держави в розмірі дві тисячі гривень на кожного дорослого і три тисячі гривень на дитину або особу з особливими потребами.

++12.05++

Енергетики впродовж суботи повернули електропостачання побутовим споживачам Житомирської та Харківської областей, проте в Харкові від ранку застосовують аварійні вимкнення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі після обстрілів росіян 9 березня, повідомили у НЕК "Укренерго" в неділю. Обмеження електропостачання в разі зростання споживання можуть застосовуватися в усій Харківській області протягом дня.

++11.44++

Двоє дітей дістали поранення в Запорізькій області внаслідок гри з протитанковою гранатою, повідомляє пресслужба облуправління поліції. "В одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали двоє хлопчиків, 2012 і 2019 років народження. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти", - йдеться в повідомленні. У ньому наголошується, що поліцейські встановили, що діти на вулиці знайшли і принесли додому невідомий подовжений предмет циліндричної форми, який здетонував під час гри з ним. Виявилося, що цей предмет був руків'ям протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.

++11.30++

Двоє осіб загинули внаслідок російських обстрілів Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його інформацією, одна людина загинула у Тоненькому Очеретинської громади, і ще одна людина загинула і двоє поранених у Костянтинівці. Ще одна людина поранена у Миколаївці.

Лондон: Еліта РФ ізолюється від населення

++10.55++

Російська еліта дедалі сильніше ізолюється від населення країни, йдеться у звіті розвідки міноборони Великобританії. Причиною цього, на думку британських розвідників, є значні втрати армії РФ у війні проти України. Від участі у воєнних діях у цьому сенсі найбільше страждають віддалені регіони, а такі міста, як Москва і Санкт-Петербург фактично не відчувають на собі втрат. У низці східних російських регіонів, за даними британської розвідки, смертність унаслідок мобілізації в 30-40 разів вища, ніж у столиці, якщо враховувати співвідношення до кількості населення. При цьому, наприклад, в Астраханській області близько 75 відсотків жертв розв'язаної Кремлем війни припадає на етнічні меншини - казахів і татар. Водночас міноборони РФ, як і раніше, прагне вирішити проблему постійної нестачі особового складу.

++10.30++

У Києві ліквідовано наслідки ракетного удару по столиці, завданого російськими військами вранці 9 березня, повідомила вранці в неділю Київська міська військова адміністрація. "В Києві повністю відновлено теплопостачання. Електро- та водопостачання подається у всі райони. Інфраструктура міста працює в штатному режимі. Київ вистояв. Столицю не зламати!", - цитує пресслужба адміністрації її голову Сергія Попка. Ліквідація наслідків ударів тривала понад три доби, майже добу без тепла залишалися 40 відсотків жителів столиці.

Харківщина під обстрілами

++09.46++

Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з РФ. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, зокрема, минулої доби під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди у селі Западне. "На щастя, постраждалих серед цивільного населення за добу не було", - зауважив чиновник.

++09.30++

12 березня знову запрацює харківський метрополітен, повідомила ввечері у суботу міська рада Харкова. Оскільки трамваї і тролейбуси поки що не курсуватимуть, у місті розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яку впроваджують на час роботи метро і знеструмлення наземного електротранспорту, додали у міськраді.

Триває евакуація Куп'янського району

++09.07++

Через активні бойові дії в Харківській області зараз відбувається обов'язкова евакуація Куп'янського району, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону. За його словами, Куп'янський напрямок наразі є "найгарячішим", оскільки там проходить лінія фронту і російські військові постійно атакують позиції ЗСУ. Синєгубов додав, що всі евакуйовані отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області.

++08.48++

Втрати російської армії протягом доби становили 1090 особового складу противника, 8 танків і 4 артсистеми, повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

++08.35++

Російські війська в ніч на неділю з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) обстріляли Очаків Миколаївської області з боку Кінбурнської коси, повідомив начальник Національної поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. "Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли з РСЗВ з боку Кінбурнської коси! Попередньо без жертв", - написав він у Telegram.

++08.20++

Протягом 11 березня російські сили не зробили жодних підтверджених просувань у Бахмуті, констатує Інститут вивчення війни (ISW). У черговому аналітичному огляді ISW йдеться про те, що як українські, так і російські джерела продовжують повідомляти про важкі бої в місті, але найманці "групи Вагнера", імовірно, дедалі більше застряють у міських районах, як-от промисловий комплекс "АЗОМ", і тому їм важко домогтися значних успіхів.

Аналітики звертають увагу на те, що офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова підтвердила факт чвар у Кремлі, заявивши на форумі в Москві, що "триває битва, зокрема серед еліт". Під час дискусії Захарова заявила, що Кремль не може повторити сталінський підхід до створення сучасного аналога Совінформбюро для централізованого контролю внутрішнього інформаційного простору в Росії через боротьбу між "елітами". Військові експерти підкреслюють, що заява Захарової підтверджує оцінки ISW щодо погіршення контролю Кремля над інформаційним простором, яким Путін значною мірою поступився квазінезалежним суб'єктам, а також щодо того, що Путін, вочевидь, не здатний вжити рішучих дій для відновлення контролю над російським інформаційним простором.

++07.53++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину оперативно розширити постачання Києву артилерійських боєприпасів, нестачу яких він назвав в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag проблемою номер один у боротьбі з російськими окупантами. В інтерв'ю Кулеба дав зрозуміти, що не очікує постачання західних винищувачів у найближчому майбутньому: "Тому ми зазначаємо, що навчання українських пілотів на західних винищувачах має розпочатися вже зараз, щоб, коли буде ухвалено рішення про надання літаків, ми не гаяли часу".

За словами Кулеби, Україна продовжить, попри значні втрати, рішуче обороняти Бахмут. Міністр пояснює це захистом інших міст регіону: "Якщо відступити від Бахмута, що це змінить? Росія візьме Бахмут і продовжить наступ на Часів Яр, тож кожне наступне місто за Бахмутом може спіткати та ж доля, що й Бахмут". Але чим довше триває захист Бахмута, то більша ймовірність того, що вона не спіткає й інші міста, заявив Дмитро Кулеба німецькій газеті.

++07.40++

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 12 авіаційних та 5 ракетних ударів, 2 з яких - по місту Запоріжжя, а також 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у неділю.

"Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

++07.27++

У Чорному морі зараз перебувають чотири російські військові кораблі, розповіла речниця сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Через шторм усі російські ракетоносії завели в пункти базування, пояснила вона.

++07.20++

Минулої доби в окупованих російською армією Маріуполі та Маріупольському районі пролунало приблизно 20 вибухів, їхнім "епіцентром" був комбінат імені Ілліча, де масово зосереджені російські військові, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в ефірі національного телемарафону. За його словами, в ніч на 11 березня вибухи було чути в селищі Мангуш Маріупольського району, вдень 11 березня - в районі аеропорту. Унаслідок завданих ударів загинуло щонайменше 20 військовослужбовців РФ, зазначив Андрющенко. Крім того, у Маріуполі "згорів вщент" один будинок, після того як на нього впали уламки від російської ракети, випущеної системою ППО, додав він.

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