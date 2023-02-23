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Зруйнована лікарня у Волновасі
Зруйнована лікарня у ВолновасіФото: Alexander Ermochenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

РФ пошкодила або зруйнувала понад 1200 об'єктів медзакладів

Максим Сидоржевський
3 год. тому

Протягом останнього року армія РФ зруйнувала вщент 174 об'єкти медичних закладів України, ще понад 1100 було пошкоджено, повідомили у МОЗ.

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Протягом року війни російські окупанти зруйнували вщент 174 об'єкти медичних закладів та ще 1106 - суттєво пошкодили, повідомили у четвер, 23 лютого, у міністерстві охорони здоров'я України. Найбільше медична інфраструктура постраждала у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

"Ці цифри - свідчення свідомого щоденного тероризму росіян, який вони вчиняють до наших медиків та нашої медичної системи. Кожна куля чи снаряд, які потрапляють у медзаклад - це терор українських медиків та пацієнтів", - цитує пресслужба МОЗ міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. За його словами, за рік війни у середньому Росія щодня завдавала ударів щонайменше по трьох медичних закладах України.

Наразі найбільших руйнувань зазнає Херсонщина

За інформацією міністра охорони здоров'я, наразі чи не найбільших руйнувань медичної інфраструктури зазнає Херсонська область, яка майже щодня потерпає від обстрілів окупантів. "Майже раз на тиждень, а то й частіше, ми фіксуємо жахливі руйнування закладів охорони здоров'я. Останній випадок - це артилерійський обстріл міста Херсона і руйнування центру крові. На щастя, обійшлося без людських жертв, але є значні руйнування будівель", - повідомив міністр.

Він також зазначив, що сума збитків через пошкодження та руйнування українських лікарень вже перетнула позначку в 1,5 мільярда доларів. Однак, за рік повномасштабної війни, Україні вже вдалося відбудувати частину медичних закладів, зокрема тих, які зазнали незначних руйнувань. Загалом за останні 12 місяців повністю відбудовано 186 об'єктів медзакладів та ще 297 - перебувають на етапі відбудови. Найбільше відбудованих медзакладів нині - на території Київської, Чернігівської, Житомирської та Дніпропетровської областей.

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Напередодні, 22 лютого, організації eyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight, Physicians for Human Rights, "Медійна ініціатива з прав людини" (МІПЛ) та "Український центр охорони здоров'я" (УЦОЗ) оприлюднили власне дослідження, в якому встановлено, що за рік агресії Росія здійснила щонайменше 707 атак на об'єкти медичної інфраструктури України. Внаслідок цього було пошкоджено або зруйновано повністю 218 лікарень і амбулаторних закладів, а також вбито щонайменше 62 медики.

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